رئيس الوزراء يلتقي ممثلي 30 شركة هندية كبرى

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعا مع ممثلي عدد 30 شركة من الشركات الهندية الكبرى على هامش ملتقى الأعمال المصري الهندي المنعقد في شرم الشيخ بحضور ممثلى 1200 شركة هندية في القطاعات المختلفة.

ومازال الاجتماع منعقدا حتى كتابة تلك السطور، وتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم مع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، موقف التعامل مع السيول، التى تعرضت لها المحافظة فى الساعات الأخيرة.

ووجه بسرعة انتقال سيارات شفط المياه من محافظتى الإسكندرية والبحيرة، وغيرهما لمساعدة الجهات التنفيذية بالمحافظة فى التعامل مع آثار السيول.

كما شدد رئيس الوزراء على توفير مختلف الإمكانات التى تحتاج لها المحافظة، لسرعة حل أى مشكلة نتجت عن مياه السيول، سواء بالطرق أو المرافق العامة، وغيرهما، مؤكدا المتابعة الدائمة للموقف.