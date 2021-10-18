رئيس الوزراء يلتقي ممثلي «جريفولز الإسبانية» لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما

مسئول الشركة: مصر استطاعت خلال فترة وجيزة العمل بجدية علي تسخير كافة الامكانيات والتغلب علي البيروقراطية من أجل تنفيذ هذا المشروع الحيوي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع ممثلي شركة “جريفولز الإسبانية” لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما. وحضر الاجتماع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، واللواء الدكتور مجدي أمين، رئيس شركة “جريفولز ايجيبت”، لمناقشة تطورات تنفيذ المشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما بالتعاون مع شركة “جريفولز”.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء على الأهمية البالغة التي توليها الحكومة المصرية للمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، لما يمثله من أهمية كبيرة في نقل وتوطين الخبرات فى مجال مشتقات بلازما الدم، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات الحيوية الاستراتيجية.

مدبولى: الرئيس السيسى يتابع شخصياً تطورات الموقف التنفيذي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما

ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يتابع شخصياً وبصفة دورية تطورات الموقف التنفيذي لهذا المشروع، الذى سيساهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في مصر.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة المصرية عازمة على توفير كافة سبل الدعم الممكن لتنفيذ ذلك المشروع وفق أعلي المواصفات القياسية العالمية.

مشيرا إلى أنه تم بالفعل إصدار قانون “تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها”، للإسراع بتنفيذ المشروع، لتحقيق الريادة في إنتاج وتوفير مشتقات البلازما في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد مدبولي في هذا الصدد على ضرورة ضغط الجدول التنفيذي للمشروع، الذي يمثل إضافة ضخمة لسلسلة المشروعات القومية التي تعتني بصحة المواطنين المصريين.

واستعرض اللواء الدكتور مجدي أمين، رئيس شركة “جريفولز ايجيبت”، آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع مشيراً إلى أن مركز مشتقات البلازما الموجود بمصر يُعد صرحاً لتدريب وتأهيل الكوادر في هذا المجال، وتم إعداده وفقاً لأعلي معايير الجودة العالمية.

وأشاد في هذا الصدد بما وفرته الحكومة المصرية من دعم كامل ساهم في الإسراع في تنفيذ هذا المشروع.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه يتم العمل حالياً على إعداد نحو 5 أو 6 مراكز للبلازما في المستشفيات الجامعية التابعة لعدة جامعات مصرية، ويتم العمل كذلك على بحث إمكانية إعداد برامج تعليمية وتدريبية تمنح درجات علمية معتمدة للكوادر التي سيتم تدريبها من خلال هذه المراكز.

وأعرب ممثل شركة “جريفولز” الأسبانية عن إعجابه بعزم الدولة المصرية على تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.

وقال أنه ولأول مرة يلمس مثل هذا الإصرار، مشيراً إلي أن مصر استطاعت خلال فترة وجيزة، العمل بجدية علي تسخير كافة الإمكانيات والتغلب علي البيروقراطية من أجل تنفيذ مشروع حيوي مثل هذا، مقارنة بعدد من الدول التي حاولت تنفيذ هذا المشروع دون جدوي.

ولفت ممثل الشركة لأهمية تأمين الدول لاحتياجات مواطنيها من البلازما، وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها حمايةً لهم من الأمراض الخطيرة، لاسيما في الوقت الراهن الذي يشهد صعوبات لوجيستية في نقل وتصدير البلازما.

وقال في هذا الصدد أن مصر ستعد الرائدة في القارة الأفريقية فى حصول مركزها على اعتماد الجودة من الاتحاد الأوروبى.