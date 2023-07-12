رئيس الوزراء يلتقي مسئولي شركة إدارة الأصول العالمية «بلاك روك» 

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مسئولي شركة “بلاك روك” العالمية، إحدى كبريات شركات إدارة الأصول حول العالم؛ لاستعراض فرص الاستثمار في السوق المصرية، بحضور جوردن فريزر، العضو المنتدب بشركة “بلاك روك”، وإيميلي فليتشر، مديرة الصناديق بقطاع الأسواق الناشئة في شركة “بلاك روك”، وكريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة هيرميس المالية.

في بداية اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بمسئولي الشركة في العاصمة الإدارية الجديدة، قائلًا: أتمنى أن تُتاح أمامكم الفرصة للتجول في العاصمة الإدارية لتروا بأنفسكم ما تم إنجازه هنا في غضون 6 سنوات فقط.

وأشاد مدبولي بشركة “بلاك روك” التي تعد واحدة من كبريات شركات إدارة الأصول والمخاطر حول العالم، من خلال محفظتها الاستثمارية والتي تتخطى 9 تريليونات دولار.

وأعرب عن تقديره لزيارة مسئولي الشركة إلى مصر، مؤكدًا أن هذه الزيارة مهمة لزيادة التعاون المشترك خلال المرحلة المُقبلة.

وقال رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدًا: “أولويتنا خلال الفترة الحالية هو تعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي”.

وأضاف أنهم يعملون الآن على مسارين متوازيين، الأول هو برنامج الطروحات الحكومية، وتخارج الشركات العامة من حصص ملكيتها في العديد من الشركات لصالح المستثمرين من القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وفي هذا الصدد أعلن بالفعل أمس عن نتائج العام الأول من هذا البرنامج، إذ تم التخارج من حصص في شركات حكومية بقيمة نحو 2 مليار دولار، وهناك المزيد من الشركات قيد الطرح”.

والمسار الثاني الذي يمضون فيه بالتوازي مع ما ذكرته سلفًا هو منح جميع الحوافز المُمكنة للقطاعات المختلفة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لهذه القطاعات، مثل الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، وقطاع الصناعة، والسياحة، والزراعة، وغيرها من القطاعات.

من جانبه، أشاد جوردن فريزر، العضو المنتدب لشركة “بلاك روك”، ببرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تنفذه الحكومة المصرية، قائلًا إن الخطوات الإصلاحية التي تتخذها مصر شجعتهم أكثر على بحث إمكانية استثمار المزيد من رؤوس الأموال في السوق المصرية.

وأشار إلى أن هذه الزيارة الخارجية مُخصصة لمصر فقط، لاستكشاف الفرص الاستثمارية في البلاد بعد الإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية.

وأثنى “فريرز” على السرعة التي تخطو بها مصر كسوق ناشئة، في ظل الظروف الحالية، موضحًا كذلك أن الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها مصر هي خطوات سريعة مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.

واستعرض “فريزر” تصورات “بلاك روك” للاستثمار في مصر، من خلال عرض بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتطرق إلى آليات جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية لمصر في سوق الأسهم.

وفي غضون ذلك، أشار كريم عوض إلى أن شركة إدارة الأصول العالمية لديها رغبة حقيقية في العمل في مصر، ومن أجل هذا وضعت على جدول أعمالها زيارة أبرز المسئولين المعنيين بالملف الاقتصادي، ولديهم برنامج لزيارة محافظ البنك المركزي، ومسئولى صندوق مصر السيادي، وعدد من شركات القطاع الخاص.