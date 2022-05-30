رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي للتنسيق بشأن ملفات العمل المشتركة

التقي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء ، اليوم، طارق عامر، محافظ البنك المركزي، للتنسيق بشأن ملفات العمل المشتركة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع جاء في إطار التنسيق المستمر بين رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، بشأن توفير التمويل اللازم لشراء السلع الاستراتيجية، في ظل التحديات التي تشهدها أسواق السلع عالمياً، من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف “سعد”، أنه تم أيضاً استعراض جهود تيسير إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج، وتوفيرها لقطاع الصناعة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ونوّه سعد بأن هناك تنسيقاً ومتابعة مستمرة من الحكومة والبنك المركزي بشأن هذه الملفات.