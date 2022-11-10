رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي لمتابعة موقف توفير التمويل

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، اليوم الخميس، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، على هامش فعاليات قمة المناخ COP27، حيث تم استعراض عدد من الملفات المهمة.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن لقاء رئيس الوزراء مع محافظ البنك المركزي يأتي في إطار التنسيق المشترك والدائم بين الحكومة والبنك المركزي، ومتابعة ما تم من لقاءات على مدار الأيام الماضية مع مسئولي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية فيما يتعلق بملف تمويل مشروعات الاستدامة والمشروعات الخضراء ضمن فعاليات قمة المناخ COP27.

وتابع سعد أن الاجتماع تناول موقف توفير التمويل اللازم لشراء السلع الأساسية، وتم التأكيد على أن الاحتياطيات من هذه السلع عند مستويات آمنة.

وقال إن الاجتماع أشار أيضا إلى أنه على مدار أيام المؤتمر كان هناك فرصة كبيرة للمناقشات المثمرة مع أبرز مسئولي مؤسسات التمويل الدولية، الذين أكدوا خلال هذه المناقشات أهمية زيادة حصة التمويلات المقدمة للاستثمار في المشروعات المستدامة بالقطاعات المختلفة، وأن مصر ستكون لاعبا محوريا في مسألة الطاقة النظيفة بالمنطقة.