رئيس الوزراء يلتقي الرئيس الجديد لهيئة الاستثمار ويحدد 3 ملفات أولويات

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة.

في مستهل اللقاء، هنأ رئيس الوزراء، الرئيس التنفيذي للهيئة بتولي مسئولية الهيئة، مؤكداً على الدعم الكامل لعمل الهيئة في كافة الملفات، وتمنى له التوفيق في مهمته، وتوجه بالشكر للمستشار محمد عبد الوهاب، رئيس الهيئة السابق على ما قام به من جهد.

وقال رئيس الوزراء أن هناك 3 ملفات مُهمة تأتي على رأس أولويات ملف الاستثمار في هذه المرحلة، هي: أولاً حل مشكلات المستثمرين القائمة، وثانياً سرعة إصدار التراخيص للمشروعات المتقدمة، وثالثاً الترويج للمشروعات والفرص المختلفة.

وأكد مدبولي على أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بملف الاستثمار والترويج للفرص الواعدة في السوق المصرية، كما تعمل على جذب الاستثمارات الخارجية، وتيسير الإجراءات، وحل المشكلات.

وأضاف فيما يخص تبسيط وتيسير إجراءات إصدار التراخيص، أن الدولة قامت بتفعيل الرخصة الذهبية، وتم الموافقة على إصدار الرخصة الذهبية لـ 8 مشروعات خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، ومن ثم يجب متابعة هذه المشروعات لبدء العمل بها.

ومن جانبه توجه حسام هيبة بالشكر لرئيس الوزراء على الثقة بتوليه منصب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، مؤكداً أنه سيبذل كل الجُهد المُمكن من أجل دفع ملفات العمل المختلفة، والعمل على تنفيذ هذه المهام تباعاً بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

وأشار إلى أنه يعكُف حالياً على دراسة ملفات ومهام الهيئة المختلفة، وسيتقدم قريباً برؤية وتصور كامل لعرضه على رئيس الوزراء بالمهام المختلفة.