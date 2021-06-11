استثمار

رئيس الوزراء يلتقى وزير استثمار جنوب السودان

أضاف رئيس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع بصورة حثيثة تطور العلاقات مع جنوب السودان،
صفية حمدي 4:52 م, الجمعة, 11 يونيو 21 4:52 م, الجمعة, 11 يونيو 21

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التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الدكتور ديو ماثوك دينج، وزير الاستثمار بجمهورية جنوب السودان، خلال مشاركته فى فعاليات الدورة الأولى لمنتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية، اليوم، وحضر اللقاء المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار.

 استهل رئيس الوزراء المقابلة، بتوجيه التهنئة لوزير الاستثمار بجنوب السودان على توقيع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، معرباً عن أمله فى أن تسهم المذكرة فى تعزيز العلاقات المتنامية مع جمهورية جنوب السودان، خاصة فى شقها الاستثماري.

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وأضاف رئيس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع بصورة حثيثة تطور العلاقات مع جنوب السودان، ويوجه دوماً ببذل كل الجهد لتطويرها، وتلبية مطالب الأشقاء فى جنوب السودان، وتعزيز أطر التعاون بين البلدين.

وأعرب وزير الاستثمار الجنوب سوداني عن سعادته بالتعاون القائم مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مشيداً بحرص الهيئة على التواصل الدائم مع وزارة الاستثمار فى جنوب السودان، ونقلها كل الخبرات الممكنة، من أجل مساعدة جنوب السودان على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق النمو بالبلاد.

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واختتم الدكتور مصطفى مدبولى اللقاء، بالإعراب عن اعتزازه بالزيارات الثلاث التى أجراها إلى جوبا، متمنياً لشعب جنوب السودان الاستقرار والتنمية.

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بقلم صفية حمدي

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