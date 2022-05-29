رئيس الوزراء يلتقى نظيره الأردنى على هامش إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية

عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لقاءً مع الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بحضور وزيرى التجارة والصناعة فى مصر والأردن، وسفيري البلدين ، وذلك على هامش مشاركتهما في مراسم إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنميةٍ اقتصاديةٍ مستدامة.

خلال اللقاء، أشاد الخصاونة بالعلاقات التاريخية بين مصر والأردن، والعلاقات الوطيدة بين قيادات البلدين، ومستوى التعاون المتنامي بين البلدين، والذى أُضيف إليه اليوم تعاون طموح فى إطار المبادرة الثلاثية.

وأعرب عن تطلعه لتنفيذ بنود التعاون التى تم الاتفاق عليها، حتى تعود ثمارها بالخير والنماء على شعوب الدول الثلاث.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن ثقته فى أن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية سوف تمثل فاتحة خير على البلدان الثلاثة، وأكد فى هذا الصدد على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالمتابعة الحثيثة لمراحل تنفيذ المشروعات المتوافق عليها.

وأضاف رئيس الوزراء أن المقومات الاقتصادية والصناعية التى تمتلكها البلدان الثلاثة، بالإضافة إلى العلاقات الأخوية الاستثنائية التى تربط قيادات مصر والأردن والإمارات سوف تشكل قوة دفع هائلة فى سبيل تحقيق تطلعات دولنا لتحقيق التكامل ومواجهة التحديات.