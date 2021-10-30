استثمار

رئيس الوزراء يلتقى محمد بن راشد آل مكتوم وبن راشد: أبلغوا الرئيس السيسى أننا كلنا نحبه

رئيس الوزراء ينقل تحيات الرئيس السيسى لقيادة وحكومة الإمارات الشقيقة وتهنئته بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد وبن راشد: لمصر مكانة تاريخية فى قلوب الإماراتيين
صفية حمدي 12:11 م, السبت, 30 أكتوبر 21 12:11 م, السبت, 30 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، خلال زيارته معرض إكسبو 2020 دبى.

حضر المقابلة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وسفير مصر فى أبو ظبى.

رئيس الوزراء ينقل تحيات الرئيس السيسى لقيادة وحكومة الإمارات الشقيقة وتهنئته بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد وبن راشد: لمصر مكانة تاريخية فى قلوب الإماراتيين

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بنقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لقيادة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتهنئته بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد، متمنياً للشعب الإماراتى الشقيق دوام الرخاء.

اقرأ أيضا  رئيس الوزراء يلقى كلمة فى «إكسبو 2020 دبي» مع تدشين الاحتفال باليوم الوطنى لمصر بالمعرض

مدبولى يشيد بالنهضة التى تحققها دولة الإمارات.. وبن راشد يبدى إعجابه بقيام مصر ببناء أكثر من ٢٠ مدينة جديدة ذكية فى توقيت متزامن

وأشاد رئيس الوزراء بالنهضة التى تحققها دولة الإمارات، قائلا أن ما شاهده اليوم فى معرض الاكسبو الدولى يعد فخراً للعرب جميعاً.

وأثنى رئيس الوزراء على تركيز جناح الإمارات على فكرة تاريخ إنشاء الدولة، ومراحل تطورها، وليس فقط إبراز نجاحات الحاضر، لأن الواقع المعاصر وما به من تقدم، ظاهر للجميع.

اقرأ أيضا  مسئولة روسية: إقبال كبير من السياح على الفنادق الفاخرة بمنتجعات مصر

ومن جانبه، أعرب الشيخ محمد بن راشد عن سعادته باستقبال الدكتور مصطفى مدبولى والوفد المرافق، مؤكداً دعمه الكامل لتعزيز علاقات التعاون مع مصر، لما لمصر من مكانة تاريخية فى قلوب الإماراتيين.

وأبدى الشيخ بن راشد إعجابه بقيام مصر ببناء أكثر من ٢٠ مدينة جديدة ذكية فى توقيت متزامن، فأوضح رئيس الوزراء أن هذا يمثل تحدياً كبيراً وطفرة عمرانية غير مسبوقة، تطلبت الكثير من الجهد من الجميع.

اقرأ أيضا  هولندا تستورد 301 ألف طن حاصلات زراعية من مصر الموسم الماضى

وأضاف أن هناك إلى جانب ذلك المشروع الأبرز والأكبر حالياً، مشروع حياة كريمة، والذى أطلقه الرئيس السيسى لتحسين جودة الحياة لأكثر من نصف سكان مصر الذين يقطنون الريف الريف.

وأثنى الشيخ محمد بن راشد على المشروع، وطلب نقل تحياته الصادقة للرئيس عبد الفتاح السيسى قائلاً: “أبلغوا فخامة الرئيس السيسى أننا كلنا نحبه”.

وفى ختام المقابلة، أهدى بن راشد لمدبولى نسخة من كتابه “قصتى”، الذى يروى ٥٠ قصة للشيخ محمد بن راشد على مدار خمسين عاماً.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم صفية حمدي

ملف الكاتب صفية حمدي

اقرأ أيضاً

كلمة وزير التسامح والتعايش الإماراتى فى احتفال اليوم الوطنى لمصر بمعرض «إكسبو 2020 دبي»

صفية حمدي 11:15 ص, السبت, 30 أكتوبر 21

رئيس الوزراء يلقى كلمة فى «إكسبو 2020 دبي» مع تدشين الاحتفال باليوم الوطنى لمصر بالمعرض

صفية حمدي 10:54 ص, السبت, 30 أكتوبر 21

صادرات الحاصلات الزراعية إلى عمان تسجل 42 مليون دولار الموسم الماضى

أحمد اللاهوني 9:12 ص, السبت, 30 أكتوبر 21

هولندا تستورد 301 ألف طن حاصلات زراعية من مصر الموسم الماضى

أحمد اللاهوني 8:55 ص, السبت, 30 أكتوبر 21

مصر تصدر 80 ألف طن حاصلات زراعية إلى ليبيا الموسم الماضى

أحمد اللاهوني 8:51 ص, السبت, 30 أكتوبر 21

صادرات الحاصلات الزراعية إلى سوريا تسجل 96 ألف طن خلال عام

أحمد اللاهوني 1:30 ص, السبت, 30 أكتوبر 21