رئيس الوزراء يلتقى غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء،اجتماعا اليوم مع الدكتورة غادة والى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومديرة مقر المنظمة الدولية في فيينا.

وخلال اللقاء، شرحت الدكتورة غادة والي ملفات التعاون الجارية بين مصر ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، وأشارت إلى متابعة مقررات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي عُقدت في شرم الشيخ في ديسمبر 2021، وخطة العمل التى أعدها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة لتنفيذ إعلان شرم الشيخ حول مكافحة الفساد في أوقات الأزمات الذي اعتمدته الدورة.

وتطرقت والي إلى الجهود التى يقوم بها المكتب، بالتعاون مع مصر، فى مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر، من خلال البرامج التى يتم تنفيذها بدول شمال أفريقيا.

وأشادت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومديرة مقر المنظمة الدولية في فيينا بحسن تنظيم مؤتمر المناخ، وبتميز البنية التحتية لمدينة شرم الشيخ، مؤكدة أهمية جهود مصر وتميزها في استضافة وتنظيم أكبر مؤتمر علي الاطلاق تنظمه الأمم المتحدة.

وأشادت أيضا بقرار رئيس الوزراء بإنشاء “وحدة مجمعة لمواجهة العنف ضد المرأة”، من أجل تيسير عملية الإبلاغ والتحقيق فى بلاغات العنف ضد النساء.

وفى مجال البيئة، أكدت أهمية مقترح إنشاء أول نيابة متخصصة فى جرائم البيئة، وقالت أن هذا الإجراء سيكون أحد الإجراءات المبتكرة التى تتواكب مع قيادة مصر لجهود حماية المناخ والحفاظ على البيئة.

وتعقيباً على الموضوعات التى شرحتها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، أشاد رئيس الوزراء ببرامج التعاون المذكورة، وأكد دعم الحكومة الكامل لمتابعة تنفيذها.

وجدّد الإعراب عن اعتزاز مصر بتواجد الدكتورة غادة والى، كشخصية مصرية متميزة تقود منظومة الأمم المتحدة بمجال مكافحة المخدرات والجريمة.