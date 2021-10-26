رئيس الوزراء يلتقى رئيس مجموعة CMA CGM للخطوط الملاحية بباريس

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على إفطار عمل صباح اليوم، في العاصمة الفرنسية باريس، رودولف ساديه، رئيس مجموعة CMA CGM للخطوط الملاحية، والوفد المرافق له.

حضر المقابلة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وعلاء يوسف، سفير مصر فى باريس.

مدبولى: نتطلع لمزيد من التعاون مع المجموعة فى ضوء خطة التطوير الشامل فى الموانئ المصرية

وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون القائم بين مصر ومجموعة CMA CGM للخطوط الملاحية، وما تقوم بتنفيذه فى مصر من مشروعات كبيرة فى ميناء الاسكندرية وغيره من المواقع، معرباً عن تطلع الحكومة لمزيد من التعاون معهم فى ضوء خطة التطوير الشامل فى الموانئ المصرية، وفى مقدمتها تطوير ميناء العين السخنة.

رئيس مجموعة CMA CGM : نولى اهتماماً خاصاً بمشروعات التعاون مع مصر

وأكد رئيس المجموعة أن شركة الخطوط الملاحية التابعة لهم هى ثالث أكبر شركة فى العالم، وتولى اهتماماً خاصاً بمشروعات التعاون مع مصر، وأشار إلى مشروع تطوير رصيف ٥٥ بميناء الاسكندرية، وأنه سيمثل نقلة نوعية كبيرة فى عمل الميناء فى إبريل ٢٠٢٢.

وأشاد رئيس المجموعة بما تقوم به مصر من أعمال تطوير وتوسعة لموانئها، لا سيما وأن مشكلة صغر حجم الموانئ بالمقارنة بأعداد وأحجام السفن باتت مشكلة تعانى منها معظم الدول، مما سيعطى لمصر مزيدا من الميزات النسبية فى المستقبل.

ومن جانبه، أطلع الدكتور محمد معيط وزير المالية، وفد شركة CMA CGM، على آخر التطورات المتعلقة بتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات، التى أصبحت إلزامية منذ الأول من شهر أكتوبر الحالى، ومالها من تأثيرات إيجابية على آليات العمل فى الجمارك المصرية ، وأشاد وفد المجموعة بهذا التطور الذى تشهده الجمارك المصرية.