نقل وملاحة

رئيس الوزراء يلتقى رئيس مجموعة CMA CGM للخطوط الملاحية بباريس

رئيس مجموعة CMA CGM : نولى اهتماماً خاصاً بمشروعات التعاون مع مصر
صفية حمدي 11:39 ص, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21 11:39 ص, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على إفطار عمل صباح اليوم، في العاصمة الفرنسية باريس، رودولف ساديه، رئيس مجموعة CMA CGM للخطوط الملاحية، والوفد المرافق له.

حضر المقابلة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وعلاء يوسف، سفير مصر فى باريس.

مدبولى: نتطلع لمزيد من التعاون مع المجموعة فى ضوء خطة التطوير الشامل فى الموانئ المصرية

وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون القائم بين مصر ومجموعة CMA CGM للخطوط الملاحية، وما تقوم بتنفيذه فى مصر من مشروعات كبيرة فى ميناء الاسكندرية وغيره من المواقع، معرباً عن تطلع الحكومة لمزيد من التعاون معهم فى ضوء خطة التطوير الشامل فى الموانئ المصرية، وفى مقدمتها تطوير ميناء العين السخنة.

اقرأ أيضا  مدبولي ومعيط يعرضان على «كريدي أجريكول» التعاون في السندات الخضراء والصناعة والزراعة

رئيس مجموعة CMA CGM : نولى اهتماماً خاصاً بمشروعات التعاون مع مصر

وأكد رئيس المجموعة أن شركة الخطوط الملاحية التابعة لهم هى ثالث أكبر شركة فى العالم، وتولى اهتماماً خاصاً بمشروعات التعاون مع مصر، وأشار إلى مشروع تطوير رصيف ٥٥ بميناء الاسكندرية، وأنه سيمثل نقلة نوعية كبيرة فى عمل الميناء فى إبريل ٢٠٢٢.

اقرأ أيضا  محافظ الجيزة: محور السادات يعمل بكامل طاقته وخلال شهرين الانتهاء من محور الفريق كمال عامر (فيديو)

وأشاد رئيس المجموعة بما تقوم به مصر من أعمال تطوير وتوسعة لموانئها، لا سيما وأن مشكلة صغر حجم الموانئ بالمقارنة بأعداد وأحجام السفن باتت مشكلة تعانى منها معظم الدول، مما سيعطى لمصر مزيدا من الميزات النسبية فى المستقبل.

ومن جانبه، أطلع الدكتور محمد معيط وزير المالية، وفد شركة CMA CGM، على آخر التطورات المتعلقة بتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات، التى أصبحت إلزامية منذ الأول من شهر أكتوبر الحالى، ومالها من تأثيرات إيجابية على آليات العمل فى الجمارك المصرية ، وأشاد وفد المجموعة بهذا التطور الذى تشهده الجمارك المصرية.

اقرأ أيضا  وفد «تويوتا» يبحث مع ترسانة السويس مشروعات التعاون المشترك
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم صفية حمدي

ملف الكاتب صفية حمدي

اقرأ أيضاً

2 مليار جنيه تعويضات محور المريوطية الجديد

مدحت إسماعيل 9:45 ص, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

«كوترا» و «الوطنية لسكك حديد كوريا الجنوبية» ينظمان ورشة للتدريب على تكنولوجيا السكك الحديدية والمترو في مصر

سمر السيد 7:27 ص, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الثلاثاء 26-10-2021

مدحت إسماعيل 12:00 ص, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

مدبولي للشركات الفرنسية: سنطبق نظام الحافلات السريعة «بي آر تي» في العاصمة الإدارية

صفية حمدي 3:47 م, الأثنين, 25 أكتوبر 21

تداول 31 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

نادية سلام 3:13 م, الأثنين, 25 أكتوبر 21

اقتراح بمجلس النواب لإنشاء شبكة معلوماتية لجميع وسائل النقل

ياسمين فواز 11:18 ص, الأثنين, 25 أكتوبر 21