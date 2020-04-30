رئيس الوزراء يكلف مجلس المحافظين بعدم التهاون في ساعات ما بعد الحظر

وأكد المحافظون استمرار صرف المنحة التي كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة المتضررة جرّاء التداعيات السلبية لأزمة فيروس "كورونا"

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين، أن ملف التعامل خلال فترات حظر التجوال يتطلب التشديد، وشدد مدبولي على المحافظين بضرورة عدم التهاون في فترات ما بعد ساعات الحظر، والتعاون مع مديري الأمن، والتركيز أيضا على فترات قبل الحظر.

رئيس الوزراء: زحام قبل رمضان بالأسواق والمحال سبب زيادة إصابات «كورونا»

وقال رئيس الوزراء إن تقديرات الحكومة تشير إلى أن الارتفاع الذي تشهده حالات الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد خلال هذه الآونة، كان بسبب الزحام الذي شهدته فترة ما قبل شهر رمضان، حيثُ إنه كان هناك تكدس كبير في الأسواق والمحال، لانتشار المرض وظهور حالات أكثر.

جاء ذلك عقد مجلس المحافظين اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام.

وتقدم رئيس الوزراء في بداية الاجتماع بالتهنئة إلى المحافظين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وقال إن لقاءه بهم هدفه معرفة الموقف على الأرض بشأن توافر الخدمات والمستلزمات الطبية.

وكذلك متابعة توافر السلع الغذائية الأساسية، وموقف التعامل مع مخالفات البناء، وإجراءات صرف الدفعة الثانية من منحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة.

وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي بإسم رئاسة مجلس الوزراء إن المحافظين عرضوا خلال الاجتماع الموقف الحالي لعدد الحالات المصابة بفيروس “كورونا” المستجد في كل محافظة وحالات الشفاء منه والوفيات.

واستعرضوا أيضا جهود أعمال التطهير والتعقيم التي يتم إجراؤها بالمنشآت الحكومية والعامة وفي الشوارع الرئيسية بالمحافظات.

وأكد المحافظون على توافر السلع التموينية المختلفة، وعلى استمرار حملات التفتيش المختلفة على الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية.

مجلس المحافظين: تم تحرير محاضر ضد مخالفين استغلوا الظروف لرفع أسعار السلع أو إخفائها نهائياً

وأشار المحافظون خلال الاجتماع إلى أنه تم تحرير عديد من المحاضر ضد المخالفين، سواء ممن يستغلون الظروف الحالية لرفع الأسعار ببعض السلع أو إخفائها نهائيا، وأكدوا توافر المستلزمات الطبية المختلفة بالمستشفيات المخصصة للعزل الصحي أو غيرها.

وأكد المحافظون على استمرار أعمال إزالة مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة، وعدم التهاون في هذا الملف، طبقاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشاروا لوجود تعاون كامل مع مديري الأمن للتصدي لأي تعديات، وقالوا : “لن نترك أية مخالفة بناء، وسوف نتصدى بكل قوة وحسم لمحاولة استغلال انشغال الدولة بمواجهة تداعيات جائحة فيروس “كورونا” في التعدي على أملاك الدولة، أو البناء العشوائي”.

وأكد المحافظون من جانب آخر على استمرار صرف المنحة التي كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة المتضررة جرّاء التداعيات السلبية لأزمة فيروس “كورونا” المستجد .

وأكدوا أنهم حريصون على التنسيق الكامل مع الوزارات المعنية لتيسير إجراءات صرف المنحة للمستحقين، والتشديد على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة وأرواح أبنائنا في جميع المحافظات.