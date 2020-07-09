رئيس الوزراء يكلف بعلاج سائق «التوك توك» الأمين

أكد المستشار الطبي لرئيس الوزرراء على أن لجنة الإستغاثات الطبية تتابع حالة المواطن "محمد صبري"

في استجابة لإحدى الحالات الإنسانية، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، بتكفل الدولة بعلاج حالة المواطن محمد صبري، سائق “التوك توك”، والتي عرضها الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج “التاسعة” أمس، على القناة الأولى المصرية.

وعرض البرنامج سلوك السائق الذي اتسم بالأمانة والنزاهة، حيث عثر على حقيبة مجوهرات، وبذل مساعي حتى أعادها إلى صاحبها.

وعرض الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئيس الوزراء تقريراً على رئيس مجلس الوزراء، أوضح خلاله الإجراءات التي تم اتخاذها مع حالة السائق.

وأشار إلى أنه تم نقل المريض برفقة طبيب من مجلس الوزراء، لمستشفى الحلمية العسكري، وذلك بالتنسيق مع اللواء طبيب “طارق لطفي” مدير المستشفى، وأمر بتحويله إلى قسم جراحات الحروق والتجميل برئاسة اللواء طبيب طارق المنوفي لوضع بروتوكول العلاج المناسب.

وأشار إلى أنه تم أخذ عينة خلايا من القرحة الموجودة في ساق المريض لعمل مزرعة وتحليل أنسجة، كما تم عمل غيار جراحي للساق المصابة، وتم عمل الأشاعات اللازمة على الأوعية الدموية بذات الساق ، ولفت إلى أنه استكمالاً لبروتوكول العلاج تم سحب عينات دم كاملة من المريض لعمل الفحوصات اللازمة.

وأكد المستشار الطبي لرئيس الوزرراء على أن لجنة الإستغاثات الطبية تتابع حالة المواطن “محمد صبري” عن كثب وتوفر كافة أوجه الدعم الطبي والمعنوي اللازم له.

وثمن رئيس الوزراء السلوك الإيجابي الذي قام به المواطن “محمد صبري”، الذي يعكس حقيقة معدن المصريين الأصيل، وأمانة السائق، وقال أن الحكومة تقدر هذا التصرف وتحرص على علاج المواطن باعتبار ذلك أقل ما يمكن تقديمه إليه .