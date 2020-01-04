رئيس الوزراء يكلف بعرض الموقف التنفيذي لأبراج العاصمة الإدارية عليه كل شهرين (صور)

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ويرافقه وزراء الكهرباء والثقافة والإسكان، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، منطقة الأبراج بمركز المال والأعمال، في العاصمة الإدارية الجديدة اليوم، وصعد رئيس الوزراء حتى الدور الـ16 بالبرج الأيقوني.

وكان فى استقباله السفير الصينى بالقاهرة، ومسئولو الشركة الصينية المسئولة عن التنفيذ.

وتفقد رئيس الوزراء أعمال الحي الحكومي ومبنى مجلس الوزراء الجديد وأيضا مبنى مجلس النواب وحي المال والأعمال .

وشرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، موقف تنفيذ 20 برجا منها البرج الأيقوني، ولفت إلى أن نسب التنفيذ حققت المستهدف وتخطته.

وكلّف رئيس الوزراء بأن يتم عرض الموقف الخاص بتنفيذ الأبراج عليه كل شهرين حتى نهاية 2020.

كما أوضح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، الموقف التنفيذي لمنطقة الحي السكني الثالث R3 و R5، خلال تفقد رئيس الوزراء الحى السكنى R3 ، لتفقد أحد النماذج التى تم الانتهاء من رصفها، وكذلك أعمال تنسيق الموقع، ومسارات الدراجات .



وأشار الوزير إلى أن الحي السكني الثالث يقام على مساحة 1000 فدان بإجمالي 8 مجاورات وقال إن نسب الإنجاز الإجمالية به بلغت نحو 85%.

كما عرض وزير الإسكان لمشروع تنفيذ الحديقة المركزية على مساحة 952 فداناً (مساحة المسطح الفعلي) ، واستعرض التوزيع الكمي لعناصر الموضوع من أرضيات ونباتات ومسطحات مائية وأماكن انتظار السيارات والمباني المقرر إنشاؤها بهذه المنطقة .

بالإضافة إلى توزيع المشروعات الاستثمارية داخل الحديقةالتي تشمل الحديقة الترفيهية المغطاة، والنادي الاجتماعي ومجمع الواحة الاستشفائي.



وتم أيضا خلال الجولة استعراض موقف تنفيذ المرافق والبنية الأساسية في خلال نزول رئيس الوزراء إلى أحد الأنفاق التى تم وضع كابلات الكهرباء الخاصة بالعاصمة الإدارية بها، وتم التأكيد على أن هذا النموذج يطبق لأول مرة فى مصر، ومنطقة الشرق الأوسط، لتيسير أعمال الربط، والصيانة، وإصلاح الأعطال، وأشاد رئيس الوزراء بهذا المشروع المهم.

كما تجول الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء فى مدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة ، ورافقه أيضا في الجولة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور مصطفى وزيري رئيس المجلس الأعلى للآثار، وعدد كبير من المسئولين.

وأوضح العقيد وليد سامي سلامة المدير التنفيذى للجهاز الوطنى للإدارة والاستثمار، المسئول عن التنفيذ خلال جولة رئيس الوزراء ، أن “مدينة الفنون والثقافة” دلالة كبيرة علي الرسالة التي تطل بها علي الانسانية من أعلي منصاتها الفنية حيث تتناغم وفنون العمارة بين الباروك والكلاسيك والحديث والمصري القديم .

وقال إنها تعكس الموروثات المصرية الحضارية المختلفة في أنشودة فنية فريدة متفردة نفخر بها جميعا و نعتز بخروجها إلى النور وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنه داعم الفن والإبداع و التنوع الثقافي .

وقال سلامة إن ذلك يأتي بجانب نقل رمز العراقة والريادة الفنية لمصر والممثلة في مسلتي الملك رمسيس الثاني، أحد اعظم ملوك مصر القديمة في القرن الثاني عشر قبل الميلاد.

وتوجّه مدبولي رئيس الوزراء، بعد زيارة مدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة إلى متابعة موقف الأعمال الإنشائية لمشروع المدينة الرياضية .

وقال مسئولو الهيئة الهندسية وهي المشرفة على التنفيذ إن المدينة الرياضية تقع شمال الحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة على مسطح 92 فداناً، وتم اختيار الموقع بعناية لخدمة الأحياء السكنية والامتداد السكني المستقبلي .

وأشاروا إلى أن المدينة تضم مجمع ملاعب كرة قدم، وصالة مغطاة سعة 7000 متفرج، تقع على مساحة 10000م2، وهي مصممة لاستقبال كأس العالم لكرة اليد عام 2021، وتضم مجمع لألعاب السباحة والإسكواش، ومجمع لملاعب التنس يتسع لـ 900 متفرج .

ويوجد بالمدينة منطقة ترفيهية تضم منطقة ألعاب أطفال وحمام سباحة أطفال على مساحة 4500 م2، فضلاً عن البحيرة الصناعية والمجرى المائي.

كما تضم مباني الكافتيريا وتغيير الملابس ومباني صالات الألعاب الجماعية، ومنطقة الملاعب الجماعية، ومبنى الثقافة والتكنولوجيا، والمبنى الاجتماعي.

وأشاد رئيس الوزراء بالجهد المبذول فى تنفيذ المدينة الرياضية، وأشار إلى أنها ستكون علامة مميزة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأكد على ضرورة سرعة الانتهاء من التنفيذ، خاصة للصالة المغطاة، والتى ستشهد مباريات كأس العالم لكرة اليد 2021.

