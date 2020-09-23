رئيس الوزراء يكلف بتخصيص أرض إقامة المنطقة الاستثمارية للنباتات الطبية والعطرية ببني سويف

والعرض الذي قدمه محافظة بني سويف تم خلال الاجتماع الذي عقده عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية،

كلف مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بسرعة استصدار القرار الخاص بتخصيص مساحة الأرض المقرر إقامة منطقة استثمارية متكاملة للنباتات الطبية والعطرية عليها في محافظة بني سويف، بالتنسيق مع المركز الوطنى لاستخدامات الأراضى.

جاء ذلك خلال عرض محافظ بنى سويف لعدد من المشروعات المقترح إقامتها على أرض المحافظة، ومنها إقامة منطقة استثمارية متكاملة للنباتات الطبية والعطرية في الحيز التنموي لقرية سمسطا الجديدة، ومشروع لتطوير مزرعة الدواجن في مدينة بنى سويف الجديدة، وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الإنتاج الداجني .

والعرض الذي قدمه محافظة بني سويف تم خلال الاجتماع الذي عقده مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، ومحمد مراد مدير أمن بنى سويف، لاستعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التنموية والخدمية التى يتم إقامتها على أرض المحافظة، ومتابعة عدد من ملفات العمل فى عدد من القطاعات.

إجمالى الخطة الاستثمارية لبني سويف لعام 2020/2021 أكثر من 525 مليون جنيه



وجاء خلال الاجتماع عرض يشير إلى أن إجمالى الخطة الاستثمارية للمحافظة عن العام المالى 2020/2021، بلغ أكثر من 525 مليون جنيه، تشمل 515 اعتمادًا حكوميًا، والباقى عن طريق الاعتماد الذاتى للمحافظة، وبلغت نسبة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية 12%.

وفيما يتعلق بالمناطق الصناعية، على مستوى محافظة بني سويف ، أوضح الدكتور محمد هانئ، أنها تتضمن المنطقة الصناعية ببياض العرب، والتى يقام بها مجمع صناعى على مساحة 70 فدانا، يضم عدد 226 وحدة صناعية “مشروعات صغيرة ومتوسطة”، بتكلفة اجمالية تصل إلى 856.6 مليون جنيه، ونسبة تنفيذ بلغت 99.5%، ومقترح فيها إقامة عدد من الأنشطة تتضمن الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية البسيطة، ومواد البناء.

وأضاف أن المناطق الصناعية تتضمن أيضاً المنطقة الصناعية في كوم أبوراضى، ويجري اتخاذ مجموعة من الإجراءات بالتعاون مع الجهات المعنية، للتعامل مع المشكلات التى تواجهها.

وعرض المحافظ للحلول المقترحة الخاصة بمنطقة الصناعات الثقيلة، الخاصة بتخطيط المنطقة الصناعية 31/1 للصناعات الثقيلة، وكذلك إتاحة مقننات مائية لعملية التصنيع في مناطق الصناعات الثقيلة، وتوفير مصادر بنية تحتية لمنطقة 31/2، بجانب تخطيط المنطقة الصناعية 31/4 صناعات ثقيلة.

محافظ بني سويف يستعرض موقف عدد من مشروعات البنية التحتية

وعرض محافظ بني سويف للموقف التنفيذى لعدد من مشروعات قطاع البنية التحتية، وقال أن الخطة العاجلة للطرق المحلية، تتضمن تنفيذ أكثر من 70 كم، بتكلفة نحو 139 مليون جنيه.

وأضاف أن الخطة المشتركة والاستثمارية لمديرية الطرق والنقل لعام 2020/2021، تشمل 41 طريقاً بأطوال 53 كم، و28 شارعاً بأطوال 9 كم، بتكلفة إجمالية تصل إلى 114 مليونًأ و236 ألف جنيه، على عدد 6 عمليات تم طرحها بالكامل.

وفيما يتعلق بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، قال محافظ بني سويف أنه تم الانتهاء من تنفيذ جزء من مشروعات مياه الشرب، الخاصة بزيادة الضغوط وتحسين مستوى الخدمة بتكلفة 70 مليوناً، وجار العمل بمجموعة أخرى بتكلفة تصل إلى نحو 490 مليوناً.

إلى جانب عدد من مشروعات إحلال وتجديد شبكات وتغيير الخطوط، بحجم تكلفة 33 مليون جنيه، ونوه إلى أنه تم الانتهاء من عدد 9 مشروعات للصرف الصحى بالمحافظة، بحجم تكلفة تصل إلى 453.5 مليون جنيه، إضافة إلى مشروعات جارٍ تسليمها، بتكلفة 205.4 مليون جنيه.

وأشار لمحطة صفط العرفا في مركز ومدينة الفشن، التى تم إنشاؤها بالمشاركة المجتمعية، بحجم تكلفة إجمالية 18 مليون جنيه، منها 8 ملايين من الأهالى، والباقى من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

واستعرض المحافظ موقف إقامة المواقف الحالية والمقترحة، والطاقة الفعلية والاستيعابية لكل منها، إلى جانب إقامة الأسواق الحضارية، سعياً لتطوير الأسواق العشوائية القائمة.

موقف المشروعات القومية بمحافظة بني سويف

وحول موقف المشروعات القومية، قال المحافظ فيما يتعلق بمشروعات تأهيل وتبطين الترع، أنه تم الانتهاء من تبطين أكثر من 83 كم، من إجمالى 241 كم مستهدف، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 491 مليون جنيه.

وعرض المحافظ على رئيس الوزراء الموقف التنفيذى لتأهيل مخر سيل وادى سنور، وموقف مشروع الـ 51 ألف فدان الخاص بالزراعات المحمية، في ناحية مركزى ببا والفشن، ومشروع تطوير وتوسعة كورنيش النيل، وكذلك مشروع تطوير كورنيش النيل الغربى، وإنشاء كوبرى ميدان المديرية، بتكلفة 90 مليون جنيه، ومحور عدلى منصور، والذى تم الانتهاء منه، بتكلفة إجمالية تصل إلى 1.1 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بملف التطوير المؤسسى والإصلاح الإدارى، قال محافظ بني سويف أن عدد المراكز التكنولوجية التى تم تطويرها حديثاً بلغ 6 مراكز، بجانب إنشاء مركزين جديدين، وتم الانتهاء من إقامة 236 جهة ومركزاً خدمياً على مستوى المحافظة، وعدد 1154 نقطة ربط، فى إطار تنفيذ إجراءات التحول الرقمى.

موقف ملف التصالح بمخالفات البناء في محافظة بني سويف

وأشار المحافظ لموقف ملف التصالح فى مخالفات البناء، وقال أن إجمالى عدد طلبات التصالح وصل إلى 82300 طلب، وعدد طلبات التقنين وصل إلى 2874 طلباً، وتم تحرير 733 عقداً.

واستعرض المحافظ خلال العرض عددا من المشروعات المقترحة بقطاع السياحة لتطوير عدد من الأماكن السياحية والأثرية الموجودة على أرض المحافظة، سعياً لجذب عدد كبير من الزائرين لها الفترة المقبلة.

وأوضح فيما يتعلق بمشروعات قطاع التعليم، أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات، شملت إنشاء مدارس جديدة، وتعلية وتوسعة مدارس، بجانب إحلال وتجديد أخرى، بإجمالى 46 مدرسة، بتكلفة أكثر من 285 مليون جنيه، وذلك خلال الفترة من 1/7/2019، حتى 30/6/2020.

وفيما يتعلق ببرنامج مشروعك، أوضح المحافظ أن عدد الطلبات المنفذة من خلال البنوك المشاركة فى المبادرة وصل أكثر من 10 آلاف طلب، بقيمة تتخطى 928 مليون جنيه، وتوفر أكثر من 13 ألف فرص عمل جديدة.

الجهود المبذولة بمجال التضامن الاجتماعى

وحول الجهود المبذولة بمجال التضامن الاجتماعى الفترة الماضية، أوضح المحافظ أنه تم افتتاح دار لفاقدي الرعاية بشرق النيل تتكون من قاعتين، القاعة الواحدة تسع 20 سريراً، إلى جانب فرش معسكر الإيواء بعدد 200 بطانية لإيواء المتضررين من السيول في قرية سنور، وتم تقديم المساعدات الغذائية والمالية لهم، فضلاً عن تنفيذ مبادرة “كمامتك لحد بيتك”، والتي تم خلالها توزيع 10000 كمامة علي الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، وتقديم وجبات لمرضى فيروس كورونا المستجد وكذلك العاملين بالحجر الصحي.

وتجهيز أسرة بمبلغ 2.1 مليون جنيه، والمساهمة فى تنفيذ عدد 1619 مشروعاً للأسر المنتجة والمرأة الريفية بإجمالي 7.6 مليون جنيه، وإقامة 6 مشروعات للمتضررين من وباء فيروس كورونا المستجد ، وتقديم المعاشات الضمانية، وطفل وإغاثة، وتكافل وكرامة لنحو 579939 مستفيداً.

وتناول الموقف الخاص بالمبادرات الشبابية، وأوضح أنها تتضمن مبادرة لتدريب وتأهيل الموظفين، ومبادرة تأهيل وتمكين الشباب لشغل الوظائف القيادية، متطرقاً لما تم من تعاون وتنسيق مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتوحيد جهود العمل الأهلى في المحافظة، موضحا أن تكلفة الأنشطة المنفذة من خلال المشاركة المجتمعية بالمحافظة خلال عام 2019 وحتى 30/6/2020 بلغت أكثر من 119 مليون جنيه