رئيس الوزراء يكلف باستمرار تقديم الدعم الكامل لأهالى شمال سيناء

المال- خاص: استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً عن الخدمات المقدمة لأهالى شمال سيناء خلال العملية الشاملة "سيناء 2018" عن شهر يوليو 2018، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بتشكيل لجنة دائمة تجتمع



المال- خاص:



استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً عن الخدمات المقدمة لأهالى شمال سيناء خلال العملية الشاملة “سيناء 2018” عن شهر يوليو 2018، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بتشكيل لجنة دائمة تجتمع أسبوعياً برئاسة محافظ شمال سيناء.



وكلف مدبولى باستمرار تقديم الدعم الكامل لأهالينا فى شمال سيناء، مشيدا بتعاون وتنسيق مختلف الجهات بالدولة، فى تقديم الخدمات المطلوبة، والإعانات والمساعدات النقدية، بخلاف توافر جميع السلع الغذائية، فضلا عن تقديم الخدمات الطبية المختلفة.

وأشار التقرير الوارد من محافظة شمال سيناء إلي أنه تم خلال شهر يوليو 2018 صرف مبلغ 51 مليون و585 ألف جنيه من قبل وزارة التضامن الاجتماعي لعدد (9607) كمساعدات وإعانات نقدية لهذه الأسر، هذا إلي جانب صرف (743854) جنيه من ديوان عام المحافظة كمساعدات إنسانية لعدد (253) حالة.

وتناول التقرير الإشارة إلي المساعدات العينية المقدمة، حيث تم توزيع (898) كرتونة مواد غذائية على الأسر المقيمة بتجمع أبوخروع وأبو طفيلة بالإسماعيلية.

وفيما يتعلق بالجهود المبذولة فى المجال الصحى، فقد تمت الإشارة إلى أنه فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون مع الجامعات المصرية لإيفاد الأطباء من جامعات القاهرة، الزقازيق، المنصورة، والأزهر لعلاج المرضى، فقد تم علاج (6629) حالة في معظم التخصصات، هذا فضلاً عن جهود كل من المجلس القومى للسكان، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، فى تنفيذ (4) قوافل طبية، و(4) زيارات منزلية بواسطة الرائدات الريفيات، وتوفير الخدمات الطبية والادوية بمستشفى العريش العام، والتنسيق لعلاج الحالات الحرجة فى المستشفيات العسكرية والجامعية خارج المحافظة.

وحول ما تم اقامته من ندوات تثقيفية، أوضح التقرير إطلاق مسابقة توعوية للسيدات لتقديم أعمال فنية حرفية بدوية، وتنظيم ندوات توعوية حول ثقافة العمل الحر، وترسيخ قيم الولاء والإنتماء، حيث تم تنظيم لقاء بعنوان في حب مصر حضره (250) مستفيداً.

وأشار التقرير إلى أن الخدمات المقدمة لأهالي شمال سيناء خلال شهر يوليو 2018 تمت في إطار من التنسيق القائم بين المحافظة والقوات المسلحة والشرطة ووزارة التموين، بهدف توفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين، ومراجعة وتأمين الاحتياطيات الإستراتيجية، وهو ما أسهم في توفير السلع الغذائية واللحوم الحية والمجمدة والأسماك والألبان والخضر والفاكهة والبقوليات والزيوت وغيرها.

وفيما يتعلق بقطاع النقل تمت الإشارة إلي ما تم من جهود، حيث تم تسيير(22) أتوبيساً لنقل الركاب داخل المحافظة مقابل أجر رمزي، وتوفير (3) ميكروباصات لنقل مرضي الغسيل الكلوي من مناطقهم لمستشفي العريش العام بالمجان، وتوفير (2) أتوبيس لنقل ذوي الإعاقة من منازلهم إلي أماكن عملهم.

وفيما يخص الاحتياجات الطبية، فقد تمت الإشارة إلي أنه تم توفير حصص الإكسوجين الطبي بمستشفيات شمال سيناء، وكذا المستلزمات الطبية لأجهزة الغسيل الكلوي، وأدوية التأمين الصحي، والطعوم والأمصال.

