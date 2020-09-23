رئيس الوزراء يكلف بإنشاء مقر دائم لـ «هيئة التنمية» في المناطق الصناعية ببني سويف

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد هانئ محافظ بنى سويف

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء محافظ بني سويف للاهتمام باستمرار التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والعمل على إنشاء مقر دائم لها داخل المناطق الصناعية في المحافظة، بما يساهم فى التعامل الفورى مع أى مشكلات أو معوقات قد تواجه المستثمرين بهذه المناطق، وتقديم مزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات المطلوبة لإقامة مشروعاتهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد هانئ محافظ بنى سويف، واللواء محمد مراد مدير أمن بنى سويف، لاستعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التنموية والخدمية التى يتم إقامتها على أرض المحافظة، ومتابعة عدد من ملفات العمل فى عدد من القطاعات.

ونوه خلاله محافظ بنى سويف إلى للموقف التنفيذى لعدد من مشروعات القطاع الخدمي، مشيراً إلى التحديات الخاصة بتطوير ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية الموجودة على أرض المحافظة، وتم خلال الاجتماع في هذا الصدد الموافقة على تفعيل مبادرة البنك المركزى المصرى، الخاصة بدعم القطاع الطبى في المحافظة، وتوفير 100 مليون جنيه لتطوير المستشفيات ورفع كفاءتها، خاصة مستشفيات الحميات والصدر بالمحافظة.

محافظ بنى سويف يستعرض عددا من المشروعات المقترح إقامتها على أرض المحافظة

وعرض محافظ بنى سويف لعدد من المشروعات المقترح إقامتها على أرض المحافظة، ومنها إقامة منطقة استثمارية متكاملة للنباتات الطبية والعطرية في الحيز التنموي لقرية سمسطا الجديدة، وكذلك مشروع لتطوير مزرعة الدواجن في مدينة بنى سويف الجديدة، وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الإنتاج الداجنى.

رئيس الوزراء يوجه باستصدار قرار إقامة منطقة استثمارية للنباتات الطبية والعطرية

وكلف رئيس الوزراء فى هذا الصدد بسرعة استصدار القرار الخاص بتخصيص مساحة الأرض المقرر إقامة منطقة استثمارية متكاملة للنباتات الطبية والعطرية عليها، بالتنسيق مع المركز الوطنى لاستخدامات الأراضى.

وفيما يتعلق بالمناطق الصناعية، على مستوى محافظة بني سويف ، أوضح الدكتور محمد هانئ، أنها تتضمن المنطقة الصناعية ببياض العرب، والتى يقام بها مجمع صناعى على مساحة 70 فدانا، يضم عدد 226 وحدة صناعية “مشروعات صغيرة ومتوسطة”، بتكلفة اجمالية تصل إلى 856.6 مليون جنيه، ونسبة تنفيذ بلغت 99.5%، ومقترح فيها إقامة عدد من الأنشطة تتضمن الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية البسيطة، ومواد البناء.

وأضاف أن المناطق الصناعية تتضمن أيضاً المنطقة الصناعية في كوم أبوراضى، ويجري اتخاذ مجموعة من الإجراءات بالتعاون مع الجهات المعنية، للتعامل مع المشكلات التى تواجهها.

وعرض المخافظ الحلول المقترحة الخاصة بمنطقة الصناعات الثقيلة، الخاصة بتخطيط المنطقة الصناعية 31/1 للصناعات الثقيلة، وكذلك إتاحة مقننات مائية لعملية التصنيع في مناطق الصناعات الثقيلة، وتوفير مصادر بنية تحتية لمنطقة 31/2، بجانب تخطيط المنطقة الصناعية 31/4 صناعات ثقيلة.

