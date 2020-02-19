رئيس الوزراء يُكلف بإعداد موازنة لوزارة الدولة للإعلام

كلف الدكتور مصطفى مدبولس، رئيس مجلس الوزراء، أن يتولى وزير المالية وبالتنسيق مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير الدولة للإعلام إعداد موازنة وزارة الدولة للإعلام، عن العام المالي المقبل، وكلف كذلك بتدبير التمويل اللازم لمباشرة وزير الإعلام لاختصاصاته.

وجاء ذلك عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا لمناقشة موازنة وزارة الدولة للإعلام، وملف نقل العاملين الذين تحتاج إليهم الوزارة.

وانعقد الاجتماع بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام.

وتم في الاجتماع استعراض ما تحتاجه الوزارة من المخصصات المالية، لحين إنتهاء العام المالي الحالي 2019/2020.

ومناقشة كذلك مقترح الموازنة المالية عن العام المالي المقبل 2020/2021.

ووافق رئيس الوزراء أيضا خلال الاجتماع على نقل عدد من العاملين بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى وزارة الدولة للإعلام.

وتضمن القرار الموافقة على نقلهم بذات درجاتهم الوظيفية، واحتفاظهم بكافة المزايا المالية المكتسبة خلال فترة عملهم في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.