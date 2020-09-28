رئيس الوزراء يكلف المحافظين بالمتابعة مع وزارة الري استعدادًا للسيول

وجَّه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المحافظين اليوم باستمرار التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، والجهات المعنية، فيما يتعلق بمواجهة السيول الفترة المقبلة، والتأكد من اتخاذ كل الاستعدادات لمواجهتها.



وكلف رئيس الوزراء أيضًا بتكثيف حملات التوعية بمختلف وسائل الإعلام عبر خطة استباقية، مع إعلام وتحذير المواطنين الموجودين فى الأماكن المعرضة لذلك، والمحتمل تضررهم.



جاء ذلك حيث ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع مجلس المحافظين اليوم، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.



وكلف خلاله أن تكون هناك فرق عمل تتبع المحافظين مباشرة، تقوم بجولة على اللجان المختصة في كل مكتب وكل مركز تكنولوجي مختص بتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، ، وذلك لمتابعة الموقف على الأرض.

وأكد على ضرورة الإستماع إلى المواطنين المتقدمين للتصالح، وتطبيق جميع التيسيرات التي تم الإعلان عنها، ولفت إلى أن الكثير من الشكاوى ما زالت تصل إليه من مواطنين يشكون تعنت عدد من الموظفين تجاههم، أو عدم التطبيق للقرارات والتيسيرات التي تم الإعلان عنها.

ووجه رئيس الوزراء المحافظين قائلاً : “تابعوا بأنفسكم، وتعاملوا مع أي شكاوى من المواطنين المتقدمين للتصالح، ونحن نتابع الموقف على الأرض أولاً باول، وهدفنا هو غلق هذا الملف تماماً، وقيام كل المخالفين بتقنين أوضاعهم”.

وكلف أيضا خلال اجتماع اليوم بأن يتم السماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء، حتى 4 أدوار فقط، لحين إصدار إشتراطات البناء الجديدة.

وأضاف قائلا أن هناك تكليفاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بتطوير العواصم والمدن الكبرى في المحافظات، بنفس الطريقة التي تمت في مشروع “الأسمرات” بالقاهرة أو “بشائر الخير” في الإسكندرية.

وتابع مدبولي أن الحكومة بصدد حصر الأراضي التابعة للدولة تمهيداً لبناء مشروع سكني حضاري متكامل الخدمات في عاصمة كل محافظة، بحيث ينقل إليه سكان المناطق المتهالكة، أو سكان المناطق التى سيتم فيها فتح محاور مرورية جديدة، وإنشاء طرق، أو توفير خدمات للسكان عليها.