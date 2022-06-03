رئيس الوزراء يكشف عن جهود الحكومة لزيادة مصادر النقد الأجنبي

كشف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، عن جهود الحكومة لزيادة مصادر النقد الأجنبي خاصة في ظل تلك الظروف العالمية، موضحا أن أبرزها مضاعفة حجم السياحة الأجنبية واستغلال المقاصد الجديدة كمدينة العالمين والتي أصبحت مقصدا سياحيا عالميا.

وأضاف خلال كلمته بجلسة حوارية خلال مشاركته فى الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بشرم الشيخ، تحت شعار: «بدء التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة»، أن تعظيم مصادر النقد الأجنبي وتوفير مصادر العملة الصعبة من خلال تحقيق هدف 100 مليار دولار حجم تصديري سنويا، لافتا إلى أن ذلك الهدف لم يعد رفاهية في ظل تلك الظروف ونعمل علي تنفيذه.

وتابع أن الدولة لديها روية شاملة لزيادة عوائد قناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للقناة.

وكشف مدبولي عن تشكيل وحدة مستقلة لمتابعة مشاكل المستثمرين تتبع رئيس الوزراء بشكل مباشر بهدف إزالة التحديات وتسهيل الإجراءات لمناخ الأعمال في كل مجالات الاستثمار لجذب مزيد من حجم الاستثمارات المباشرة.

وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء امس، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 47 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2022، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، نقل في مستهلها إلى الحضور تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ وتمنياته بأن تُكلل أعمال الاجتماعات بكل النجاح والتوفيق.