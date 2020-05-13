رئيس الوزراء يقرر علاج الطبيب البطل محمود سامي على نفقة الدولة

قال إن «كل ما يحتاجه سيتم تنفيذه فورا»..

قام فريق لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئيس الوزراء، بالتواصل مع الطبيب البطل محمود سامي الذى كان يعمل بأحد مستشفيات العزل، وأصيب بارتفاع شديد بضغط الدم ولديه مشكلة حاليا فى عدم القدرة على الرؤية.

وأوضح بيان للمجلس أن ذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الحكومة.

وأشار البيان إلى أنه جار التنسيق حاليا لنقل الطبيب البطل محمود سامي من مستشفى كفر الشيخ العام إلى مستشفى عين شمس التخصصى، أو قصر العينى الفرنساوى، أو أى مستشفى آخر، لعلاجه على نفقة الدولة.

وقال إن كل ما يحتاج إليه الطبيب البطل محمود سامي سيتم تنفيذه فورا.