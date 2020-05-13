لايف

رئيس الوزراء يقرر علاج الطبيب البطل محمود سامي على نفقة الدولة

قال إن «كل ما يحتاجه سيتم تنفيذه فورا»..
المال - خاص 1:18 ص, الخميس, 14 مايو 20 1:18 ص, الخميس, 14 مايو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قام فريق لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئيس الوزراء، بالتواصل مع الطبيب البطل محمود سامي الذى كان يعمل بأحد مستشفيات العزل، وأصيب بارتفاع شديد بضغط الدم ولديه مشكلة حاليا فى عدم القدرة على الرؤية.

وأوضح بيان للمجلس أن ذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الحكومة.

وأشار البيان إلى أنه جار التنسيق حاليا لنقل الطبيب البطل محمود سامي من مستشفى كفر الشيخ العام إلى مستشفى عين شمس التخصصى، أو قصر العينى الفرنساوى، أو أى مستشفى آخر، لعلاجه على نفقة الدولة.

وقال إن كل ما يحتاج إليه الطبيب البطل محمود سامي سيتم تنفيذه فورا.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا قد لا يختفي أبدا

المال - خاص 10:58 م, الأربعاء, 13 مايو 20

دبي تمنح الإقامة الذهبية لأصحاب التخصصات الطبية

المال - خاص 10:04 م, الأربعاء, 13 مايو 20

دراسة : جودة الهواء بالولايات المتحدة تحسنت بسبب إخلاء الطرق بعد كورونا

المال - خاص 7:46 م, الأربعاء, 13 مايو 20

ترامب: بعد توقيعنا صفقة مع الصين فوجئنا بوباء قادم منها

المال - خاص 7:23 م, الأربعاء, 13 مايو 20

«2486 حالة شفاء».. الصحة : 338 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة

المال - خاص 5:30 م, الأربعاء, 13 مايو 20

نقابة الأطباء تطالب الرئاسة والصحة بتغيير تعليمات مكافحة عدوى كورونا

المال - خاص 4:24 م, الأربعاء, 13 مايو 20