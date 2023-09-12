رئيس الوزراء يفتتح منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بالعاصمة الإدارية

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء منتدى الاستثمار البيئي والمناخي، بالعاصمة الإدارية قبل قليل، بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الهيئات الاقتصادية والرقابية المختلفة، وقيادات كبرى الشركات العاملة بأنشطة اقتصادية متنوعة.

وقالت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، إن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في تعزيز الوعي بأهمية دمج البعد البيئي في جميع القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في استمرار عجلة التنمية والنمو وصون الموارد الطبيعية.

وذكرت أن الحكومة تتبني خططًا لتخضير الموازنة العامة للدولة والانتقال للاقتصاد الأخضر والوصول بحلول عام 2030 إلى أن تكون 100% من مشروعات الدولة خضراء، وذلك عبر وضع أول معايير لدمج البعد البيئي في الخطط والمشروعات الوطنية، ووضع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، والتي تهدف إلى تفعيل العمل المناخي في مصر لتحقيق نمو اقتصادي مستدام،.

ولفت فؤاد إلى أن الوزارة استكملت مسيرتها بإنشاء وحدة للاستثمار البيئي والمناخي تتولى إتاحة الفرص لدخول ومشاركة القطاع الخاص في عدد من المجالات الاستثمارية البيئية، وخلق قنوات تشبيك بين المؤسسات التمويلية والمانحة مع القطاع الخاص ورواد الأعمال، بالاضافة إلى تقديم كافة أوجه الدعم الفني، وتهيئة المناخ الداعم للاستثمار البيئي.