رئيس الوزراء يفتتح معرض سوبر ماركت أهلًا رمضان.. الاثنين

بمشاركة 198 شركة منتجة ومستوردةمحمد مجدييفتتح المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، يرافقه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، معرض "سوبر ماركت ـ أهلاً رمضان"، يوم الاثنين المقبل، ويستمر لمدة أسبوع حتى يوم 26 من الشهر الحالي، وفقًا لتصريحات ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي لوزارة التم

بمشاركة 198 شركة منتجة ومستوردة

محمد مجدي

يفتتح المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، يرافقه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، معرض “سوبر ماركت ـ أهلاً رمضان”، يوم الاثنين المقبل، ويستمر لمدة أسبوع حتى يوم 26 من الشهر الحالي، وفقًا لتصريحات ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، لـ”المال”.





وأعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، في بيان صحفي، اكتمال استعدادات إطلاق معرض “سوبر ماركت أهلًا رمضان” بمشاركة 198 شركة من المنتجين والمستوردين للصناعات الغذائية، والسلع الأساسية من القطاعين العام والخاص، ولأول مرة يخصَّص جناحٌ كامل لبيع الخضراوات والفاكهة الطازجة بسعر الجملة.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقى الذى عُقد بمقر وزارة التموين والتجارة الداخلية، بحضور شريف سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للمعارض، وعلاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وممثلين عن المنتجين والمستوردين المشاركين فى معرض “سوبر ماركت- أهلاً رمضان”، بأرض المعارض فى مدينة نصر.

وشهد الاجتماع تعهدات من المنتجين والمستوردين والعارضين بتقديم تخفيضات حقيقية على السلع والمنتجات تتراوح بين 20 و30% مع الالتزام ببيع كل السلع المعروضة بأسعار الجملة، خاصة مع اختصار حلقات تداول السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرة.

كما تعهَّد المشاركون فى معرض سوبر ماركت أهلًا رمضان باستمرار إمدادات السلع بكَميات ضخمة تتناسب مع حجم جمهور المستهلكين المتوقع أن يصل إلى 2 مليون زائر هذا العام.

وأشار شريف سالم، رئيس الشركة الدولية لتنظيم المعارض، إلى تقديم جوائز وهدايا قيِّمة من خلال 10 سحوبات طوال فترة المعرض، بمعدل سحبين في اليوم على فواتير الشراء، مؤكدًا إجراء سحب فى اليوم الأخير للمعرض على جائزة كبرى.