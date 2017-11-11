رئيس الوزراء يفتتح معرض الصناعات النسيجية

المال - خاص افتتح المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، المعرض المتخصص في الصناعات النسيجية، في دورته الثانية التي تقام خلال يومي 11 و12 نوفمبر 2017، تحت اسم "الوجهة الأفريقية Destination Africa"، بما يعكس حرص الدولة على العمل…

المال – خاص

افتتح المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، المعرض المتخصص في الصناعات النسيجية، في دورته الثانية التي تقام خلال يومي 11 و12 نوفمبر 2017، تحت اسم “الوجهة الأفريقية Destination Africa”، بما يعكس حرص الدولة على العمل على زيادة الروابط التجارية والصناعية بين مصر والقارة الأفريقية، لتحقيق رؤيتها في أن تكون مصر بوابة رئيسية للنفاذ للسوق الإفريقية، التي أصبحت الوجهة الأولى لتدفق الاستثمارات الدولية في العديد من القطاعات.



وفي تصريحات صحفية عقب تفقد المعرض، أشاد رئيس مجلس الوزراء بما يتضمنه المعرض من منتجات تتمتع بالتنوع والجودة العالية من مختلف العارضين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع الغزل والنسيج في مصر يعد أحد القطاعات الواعدة التي تساهم بنسبة متزايدة في الصادرات المصرية للخارج، لافتاً إلى أن المعرض يركز على هدف الانفتاح على أفريقيا، وتحقيق التعاون والتكامل مع كافة دول القارة.



وأكد رئيس الوزراء أن المنتجات الوطنية التي يتضمنها المعرض تعكس صورة مشرقة لتقدم صناعة الغزل والنسيج بمصر التي تعد إحدى الصناعات المحورية ذات التاريخ العريق، لافتاً إلى أهمية تحقيق المزيد من التوسع في الإنتاج الوطني لتغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير.

وشدد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة بعودة القطن المصري إلى المنافسة عالمياً، لأنها تهتم بالتوسع في زراعة القطن طويل التيلة، وتطوير المحالج، وذلك على النحو الذي يحقق النهوض بكافة مراحل صناعة الغزل والنسيج.



تجدر الإشارة إلى أن المعرض في دورته الثانية يشارك به 75 شركة من مصدري الملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية من مصر، وبعض شركات الملابس الجاهزة من بعض الدول الأفريقية من بينها “كينيا، أثيوبيا، نيجريا، جنوب أفريقيا، موريشيوس، أوغندا، وغانا، بما يتيح التواصل بين الشركات المصرية والأفريقية وجذب فرص استثمارية في قطاع الصناعات النسيجية الذي يعد أحد القطاعات الواعدة.

