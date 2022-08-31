رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس 2022

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن معرض أهلا مدارس 2022 يتم فيه طرح جميع مستلزمات المدارس بتخفيضات من 30 إلى 50٪ في الأحذية والحقائب المدرسية.

وأضاف مدبولي خلال افتتاح معرض أهلا مدارس 2022 بمشاركة الدكتور على المصيلحى وزير التموين واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة في مدينة نصر، أن أهم شيء في معرض العام الحالي هو أن المنتج المحلي قادر على المنافسة بأسعار جيدة الاستمرار والبقاء للمنتج الجيد ولا نفرض شيئا على أحد.

وأوضح رئيس الوزراء أن تعميق المنتج المحلي أهم شىء في المعارض التي يتم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص.