رئيس الوزراء يفتتح معرض «أهلاً مدارس 2023» بمنطقة فيصل بالجيزة (صور)

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، معرض “أهلاً مدارس 2023″، المقام في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء/ أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور علاء عز، الأمين العام للاتحاد الغرف التجارية، والمهندس/ أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة.

مدبولي: مستمرون في تحفيز المنتج الوطني .. وهذه المعارض نموذج مهم للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لصالح المواطن

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن افتتاح المعرض يأتي ضمن خطة الدولة للتوسع في إقامة تلك المعارض بمختلف المحافظات والمناطق، قبل بدء العام الدراسي، تنفيذاً لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير السلع بأسعار مناسبة للتخفيف عن المواطنين معتبراً أن هذه المعارض نموذج مهم للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لصالح المواطن.

وقام رئيس الوزراء بجولة في عدد من أجنحة المعرض، وأماكن عرض المنتجات المتنوعة، وتعرف من خلال حديثه مع العارضين على جودة المنتجات وأسعارها، ونسب المكون المحلي بها، وشدد على استمرار تحفيز الدولة للمنتج الوطني وتقديم أوجه الدعم له كي يتوافر بجودة منافسة وسعر مناسب.

المصيلحي: معرض “فيصل” أحد خمسة معارض بالجيزة تم اختيار مواقعها لاستهداف خدمة أكبر شريحة ممكنة من المواطنين

وخلال ذلك ، أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن معرض منطقة فيصل، هو أحد خمسة معارض رئيسية تقام بمحافظة الجيزة، ضمن مبادرة “أهلاً مدارس 2023” وذلك خلال الفترة من 17 سبتمبر حتى 14 أكتوبر 2023، وتشمل معارض: العمرانية، وإمبابة، والبدرشين، ومول أكتوبر، وفيصل، لافتاً إلى أن اختيار مواقع تلك المعارض جاء لاستهداف خدمة أكبر شريحة ممكنة من المواطنين بتلك المناطق والتيسير عليهم.

وأضاف أن معرض “أهلاً مدارس 2023” بمنطقة فيصل يعدُ الأكبر بمحافظة الجيزة، حيث تبلغ مساحته نحو 2000 م2، يليه معرض مول أكتوبر بمساحة 1000 م2 ثم معارض العمرانية وإمبابة والبدرشين، بمساحة 600 م2 لكل منها، مشيراً إلى أن المساحة الكبيرة لمعرض منطقة فيصل تجعله يستقطب عددا كبيرا من الزوار، ويضم العديد من المعروضات مثل الحقائب المدرسية، والأدوات الدراسية، والكتب الخارجية، والملابس، والأحذية، ومنتجات غذائية متنوعة، بهدف تلبية كافة الاحتياجات وإرضاء جميع الأذواق.

وأوضح “المصيلحي” أن معرض منطقة فيصل يشهد مشاركة 60 عارضاً، بواقع 7 أجنحة تابعة للشركة القابضة للمنتجات الغذائية، و13 لمنتجات غذائية أخرى، و70أجنحة للحقائب المدرسية، و6 أجنحة للأحذية، و12 جناحاً للملابس، و14جناحاً للأدوات المدرسية والمكتبية، ويوجد جناح واحد للكتب المدرسية الخارجية، لافتاً إلى أن المعرض يستقبل زواره بين الساعة التاسعة صباحاً والعاشرة مساء، ويوفر خصومات تصل إلى 50% على بعض السلع، إلى جانب تخفيضات أخرى تُسهم في التخفيف عن كاهل المواطنين.

ومن جانبه، أكد محافظ الجيزة توافر مختلف جوانب الدعم اللوجستي لمعارض “أهلاً مدارس 2023” في محافظة الجيزة، لضمان انتظام العمل داخلها، على مدار فترة إقامتها، ومتابعة ضخ السلع والمنتجات بها بالأسعار المناسبة.

وأشار الدكتور علاء عز لاستمرار دور اتحاد الغرف التجارية ضمن مبادرة ” أهلاً مدارس 2023″، من خلال قيام الغرف المختلفة بإنشاء وإدارة تلك المنافذ، وتنسيق عملية توفير السلع مع الموردين طوال فترة انعقاد المعارض، مع إقامة معارض مثيلة في عواصم المحافظات تنظمها الغرف التجارية.

واطمأن رئيس الوزراء خلال المعرض على توافر المنتج المصري في مختلف المعروضات الجلدية والورقية ومستلزمات المدارس، واطمأن على جودة المنتجات المعروضة والخصومات المقدمة بالمعرض.

وفي هذه الأثناء أكد أسامة الشاهد أن هناك حرصا كبيرا على تقديم مختلف أنواع الدعم والتيسيرات للعارضين، سواء من حيث دعم الكهرباء، أو توفير الأماكن الحيوية القريبة من المواطنين، لمساعدة العارضين على تقديم منتجاتهم بخصومات جيدة، وأسعار تناسب مختلف شرائح الأسر المصرية، ويتم متابعة التزام العارضين بهذه الخصومات.

وأجرى رئيس الوزراء حوارا مع عدد من المواطنين رواد المعرض، وأكدوا جودة المنتجات، وأنها تلبي احتياجاتهم، وبأسعار مناسبة.