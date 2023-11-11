رئيس الوزراء يفتتح مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في الفيوم

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء صباح اليوم جولة موسعة في عدد من مشروعات محافظة الفيوم، واستهلها من مقر المحافظة حيث افتتح مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وتم عرض فيديو عن مراحل إنشاء المركز وتقديم عرض حول آلية العمل والأجهزة المختلفة التي يتم العمل من خلالها وتشمل منظومة إدارة المواقف والحالة العامة للتشغيل في حالة تكدس المواطنين وأجهزة تحديد محل أي حدث بدقة وتوزيع المهام وتحقيق الوصول بأسرع ما يمكن.

إضافة إلى مديرية الصحة وهيئة الإسعاف وشركات الغاز والكهرباء والمساعدات الفنية ومديرية الأمن.

ويتفقد رئيس الوزراء العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة ومن بينها قرى حياة كريمة.