رئيس الوزراء يفتتح مركزًا رقميًا بمصنع محركات الهيئة العربية للتصنيع

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، اليوم السبت، مركز التصنيع الرقمي بمصنع المحركات، التابع للهيئة العربية للتصنيع، ويرافقه اللواء مهندس مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبحضور أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وعدد من المسئولين.

وتعمل الهيئة العربية للتصنيع على إنشاء مراكز للتصنيع الرقمي بكافة مصانع الهيئة، ومن ضمنها مصنع المحركات، الذي يُعد أحد أوائل المصانع التي يتم إنشاء تلك المراكز فيها.

ويقع مركز التصنيع الرقمي في «مصنع المحركات» على مساحة 3750 متر مربع، ويحتوي على عدد 15 ماكينة من أحدث ماكينات التصنيع الرقمي في مصر، بتكنولوجيا يابانية وألمانية وأوروبية، وتضم ماكينات تشغيل تعمل على 5 محاور، و4 محاور، وماكينات CNC تعمل على 3 محاور.

ويعمل المركز على زيادة الإنتاج من مضخات الصرف الصحي في المشروعات القومية والتنموية الكبرى، خاصةً مشروع القرن «حياة كريمة».

ونجح مصنع المحركات، التابع للهيئة العربية للتصنيع مؤخراً في إنتاج 3 طرازات من مضخات مياه الصرف الصحي، وأطلق عليها اسم «كليوباترا»، بنسبة تصنيع محلي تصل لـ78%.