رئيس الوزراء يفتتح اليوم معرض نبيو للذهب في نسخته الثانية

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، يرافقه عددا من الوزراء، المعرض السنوى للذهب والمجوهرات نبيو النسخة الثانية الذى تنظمه وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية ويضم أكبر تجمع لصناع وتجار الذهب فى مصر.

وقال الدكتور علي المصيحلي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المعرض الدولي الثاني للذهب سيشهد مشاركة 50 عارض محلي من أكبر المصنعين المصريين، بزيادة 35٪ في عدد العارضين المصريين عن الدورة الأولي.

واضاف المصيلحي أن المعرض سيضم 5 أجنحة دولية لأول مرة من 35 عارض من إيطاليا وتركيا والهند والإمارات .

واضاف المصيلحي أنه مستهدف زيارة 8 آلاف زائر محلي ودولي للمعرض خلال فترة انعقاده، وأكثر من 100 مشتري دولي من 18 دولة من الخليج العربي وأفريقيا.

وأشار إلى أنه سيتم إقامة أول مسابقة للتصميم الحلي والمجوهرات بالاشتراك مع مدرسة التصميم للفنانة المصرية العالمية عزة فهمي.

من جانبه أشاد أحمد صابر عضو شعبة الذهب رئيس ماستر جولد ايجبت أحد أكبر المشاركين بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للصناعة المصرية وتشجيع صناعة المعارض في مجال صناعة الذهب والمجوهرات والحلى تستطيع من خلاله مصر تصدير الفن الفرعونى والاسلامي بأيادٍ وعمالة مصرية ماهرة.

ومن جهته قال مصطفى صابر المدير التنفيذي لماستر جولد، أن المعرض هذا العام يشهد منافسة قوية بين كبريات الشركات لتقديم أكبر تشكيلة من الأطقم و المشغولات الذهبية والمجوهرات والحلى التى تضاهى أفضل الماركات العالمية بأياد مصرية .

وأضاف صابر أن المعرض الذى يعقد اليوم وعلى مدار 3 أيام بأرض مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس يأتى استكمالا لما بدأه جواهرجية مصر منذ عام 2019 لتنشيط صناعة وتجارة الذهب فى مصر باعتبارها إحدى الصناعات الداعمة للاقتصاد القومي.

وأشار إلى أن المعرض هذا العام يشهد تشكيلة متنوعة ومتفردة لأحدث مودلات 2023 من الأطقم والمشغولات الذهبية عيار 18 التى تفوقت على نظيرتها الإيطالية في روعة التصميم وخفة الوزن وجودة المنتج.

كما تقدم تشكيلات مبتكرة تضاهى أحدث مودلات المشغولات الذهبية الهندية، بجانب مجموعة من المشغولات الذهبية والأطقم المستوحاه من الفن المصري الفرعونى والإسلامى.

وتنافس بقوة فى السوق المصرية بأجود أنواع السبائك الذهبية عيار 24 بمختلف الأوزان والتى تشهد اقبالا متزايدا من الجمهور وتضمن لعملائها إعادة البيع وفقا لأعلى الأسعار.

ويخصص معرض نيبو للذهب والمجوهرات يوميه الأول والثاني للتعاقدات التجارية ولأول مرة يفتح أبوابه للجمهور ثالث أيام افتتاحه لاقتناء أحدث موديلات عام 2023.