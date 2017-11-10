رئيس الوزراء يفتتح الدورة الثانية من Destination Africa

ولاء البري تبدأ فعاليات الدورة الثانية من Destination Africa "معرض ومؤتمر المشترين الدوليين للصناعات النسيجية لإفريقيا"، يوم الأحد الموافق 12 نوفمبر، والذي تنظمه منظمة العمل الدولية بالقاهرة، في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا بفندق النايل ريتز بكورنيش النيل. ويفتتح المهندس…

ولاء البري





تبدأ فعاليات الدورة الثانية من Destination Africa “معرض ومؤتمر المشترين الدوليين للصناعات النسيجية لإفريقيا”، يوم الأحد الموافق 12 نوفمبر، والذي تنظمه منظمة العمل الدولية بالقاهرة، في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا بفندق النايل ريتز بكورنيش النيل.

ويفتتح المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، غدًا السبت، معرض Destination Africa، والذي سيشارك به 75 شركة من مصدري الملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية من مصر وبعض الدول الإفريقية مثل إثيوبيا، وكينيا، ونيجيريا، وجنوب إفريقيا، وموريشيوس، وأوغندا، وغانا.

وأوضح بيتر فان غوي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أنه من المقرر أن يناقش المؤتمر Destination Africa، الذي يقام تحت رعاية المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، تطوير صناعة النسيج في إفريقيا، وكيفية تطوير سلاسل توريد متكاملة وتلبية إفريقيا لاحتياجات المشترين.

وأضاف أنه سيتم مناقشة كيفية تحسين ظروف العمل في الصناعات النسيجية ومعايير التجارة المسئولة في إفريقيا كمركز استثماري واعد للمنسوجات؛ بهدف دعم المشروعات الاستثمارية والتنمية المستدامة في الصناعات النسيجية بإفريقيا ومصر، بالإضافة إلى تمكين الصادرات المصرية من التنافس القوي وتعزيز مصر كمركز إقليمي للتجارة الدولية وبوابة مهمة للنفاذ للأسواق الإفريقية.

كما سيتيح Destination Africa الفرصة لتوفير فرص تصديرية جديدة تزيد من حصص الصادرات المصرية في الأسواق الدولية، علاوة على جذب مزيد من الفرص الاستثمارية في قطاع النسيجيات، مما يساعد في توفير فرص عمل جديدة، حيث يعد قطاع النسيج من القطاعات الواعدة التي تسهم بنسبة 34% من إجمالي الناتج الصناعي، كما أنه يوفر فرص عمل لنحو 1.5 مليون عامل.

وسيشهد المؤتمر توقيع مذكرتين للتفاهم، إحداهما بين المجلس التصديري للملابس الجاهزة، والمجلس التصديري للنسيج، وبين اتحاد الصناعات النسيجية الفرنسية؛ بغرض تحسين وتعزيز التجارة الثنائية والتعاون الصناعي في قطاع الغزل والنسيج والملابس.

يشارك في مؤتمر Destination Africa عدد من أصحاب كبرى العلامات التجارية وسلاسل التجزئة العالمية والمشترين الدوليين من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا والدول العربية، وممثلي المنظمات الدولية المشرفة على مراجعة معايير العمل الدولية، ونخبة من ممثلي شركاء التنمية الدوليين، والحكومة المصرية والمجالس التصديرية للصناعات النسيجية ووسائل الإعلام الدولية والإقليمية والمحلية.

جدير بالذكر أنه يتم عقد Destination Africa بالتعاون مع المجالس التصديرية للملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والمفروشات المنزلية وجمعية المصدرين المصريين والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وقد أقيمت الدورة الأولى من الحدث في 11 و12 نوفمبر 2016 بالقاهرة مع 77 مصنعًا من 11 دولة إفريقية عرضت منتجاتها إلى 127 من المشترين الدوليين من كبرى شركات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.