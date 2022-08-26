رئيس الوزراء يغادر إلى تونس للمشاركة في قمة «التيكاد 8» نيابة عن الرئيس السيسي

يغادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مطار العلمين الدولي، مساء اليوم، على رأس وفد رسمي، متوجهًا إلى العاصمة التونسية؛ لرئاسة وفد مصر في القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية “التيكاد 8″، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ومن المقرر أن يُلقي رئيس الوزراء كلمة خلال الجلسة العامة الأولى المخصصة لمناقشة الموضوعات الاقتصادية.

ومقرر أن يعقد رئيس الوزراء أيضا عددًا من اللقاءات الثنائية على هامش مشاركته في القمة.

يُذكر أن قمة “التيكاد” التي تستضيفها تونس سوف تعقد اجتماعاتها على مدار يومي 27 و 28أغسطس الحالي، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية.