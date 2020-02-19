رئيس الوزراء يعين أحمد السبكي رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية

نص القرار على أن رئاسة الدكتور أحمد السبكي ستكون للمدة المتبقية لمجلس الإدارة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارا بتكليف الدكتور أحمد حسين السبكي، بالعمل رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية .

ونص القرار على أن رئاسة الدكتور أحمد السبكي ستكون للمدة المتبقية لمجلس الإدارة.

وفي يونيو 2019 كان قد صدر قرار عن وزارة الصحة بتكليف الدكتور أحمد حسين السبكى للعمل مديرا لمشروع التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى عمله الأصلي مساعدا لوزير الصحة لشئون الرقابة والمتابعة .

الهيئة العامة للرعاية الصحية إحدى 3 جهات تدير منظومة التأمين الصحي الشامل .

وتتولى هيئة الرعاية الصحية تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بكافة مستوياتها وداخل أو خارج المستشفيات.. ويصدر قرار نظام العمل فيها واختصاصاتها من رئيس مجلس الوزراء .

وفي منظومة التأمين الصحي الجديدة، تُعد الهيئة العامة للرعاية الصحية أداة الدولة الرئيسية لضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية .

وعملها يتضمن فحص المؤمن عليهم بشكل دوري، كما أنها مسئولة عن تحديد المُعرّضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية.