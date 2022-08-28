رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة بعد مشاركته في قمة «تيكاد 8»

عاد إلى القاهرة، ظهر اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، بعد ترؤسه وفد مصر في اجتماعات القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية (تيكاد 8)، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي عقدت بالعاصمة التونسية.

كان رئيس الوزراء قد ألقى كلمة، خلال الجلسة العامة الأولى بالقمة، حول الموضوعات الاقتصادية، بحضور الرئيس قيس سعيد، رئيس جمهورية تونس، وعدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية. كما شهدت مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي العديد من اللقاءات التي عقدها على هامش القمة، وفي مقدمتها اجتماعه مع رئيس الوزراء الياباني، عبر تقنية “فيديو كونفرانس”.

كما التقى الدكتور مصطفى مدبولي مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، إضافة إلى لقائه بوفد القيادات التنفيذية لشركة “تويوتا تسوشو” اليابانية.