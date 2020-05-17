رئيس الوزراء يعلن حظر التجوال فى العيد من الخامسة مساء

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إنه تقرر مد فترة حظر التجوال لتبدأ من الساعة الخامسة بدلا من التاسعة ووقف كل وسائل النقل الجماعى خلال نفس الفترة وذلك خلال فترة أسبوع عيد الفطر من الأحد وحتى الجمعة، على أن يبدأ من السبت 30 مايو إعادة فتح الحياة مرة أخرى .

وبعد العيد سوف يستمر حظر التجوال من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا لمدة أسبوعين ، كما اتفق على انه ابتداء من منتصف يونيه سيتم الإعلان والنظر فى عودة فتح المطاعم مرة أخرى مع إجراءات احترازية وغيرها من الأنشطة ، حيث ستتم دراسة إعادة فتح إقامة شعائر دينية بأماكن العبادة .