اقتصاد وأسواق

رئيس الوزراء يعقد اجتماعين مع رئيسى لجنتى «الخطة والموازنة» و«الشئون الدستورية والتشريعية»

وأكد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع أنه يأتى بالمصادفة مع توقيت مهم، حيث عرضت الحكومة بالأمس على الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الموازنة العامة للعام المقبل، التى وصفها بأنها خطة طموح
صفية حمدي 3:24 م, الثلاثاء, 16 مارس 21 3:24 م, الثلاثاء, 16 مارس 21

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تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءاته باللجان النوعية بمجلس النواب، من خلال عقد اجتماعين متتاليين، الأول؛ حضرته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب “مستقبل وطن”، والدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وأكد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع أنه يأتى بالمصادفة مع توقيت مهم، حيث عرضت الحكومة بالأمس على الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الموازنة العامة للعام المقبل، التى وصفها بأنها خطة طموح تستهدف الحكومة من خلالها استمرار زيادة الإنفاق الحكومى من خلال ضخ مزيد من الاستثمارات العامة.

وكذلك زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، فضلا عن الاستثمارات الموجهة لقطاعى الصحة والتعليم، مع العمل فى الوقت ذاته على تحقيق المعادلة شديدة الصعوبة، تتمثل فى مراعاة تحقيق هذه الأبعاد عند إعداد الموازنة مع الحفاظ على نسب الدين العام مستقرة قدر الإمكان، والعمل على خفضها، فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجهنا جميعا بسبب تداعيات فيروس “كورونا”، بل وتحقيق فائض أولي، وهى الجهود التى أشادت بها كافة المؤسسات الاقتصادية العالمية.

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ووجه الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الشكر للحكومة على حرصها على عقد هذه اللقاءات مع اللجان البرلمانية النوعية.

وأكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته مصر حقق أهدافه، ويحتاج إلى تعزيز من خلال الإصلاح الهيكلي، لضمان قدرة الاقتصاد على مواجهة المخاطر المختلفة، لافتاً إلى أننا قطعنا شوطاً فى هذا الملف، وننتظر المزيد.

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ضرورة رفع كفاءة وأداء شركات قطاع الأعمال، حيث سيساهم ذلك فى توفير فائض يتم توجيهه للموازنة العامة، كما أشار إلى ضرورة صياغة آليات جديدة وبرامج مبتكرة للتعامل مع مشكلة الزيادة السكانية.

وفى غضون ذلك، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة تعمل على وضع خطة متكاملة لتنمية الأسرة المصرية، وضبط معدلات النمو السكاني، وهناك محفزات يتم صياغتها حالياً.

وأشارت إلى أنه تم بالفعل وضع برنامج للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وتمت مناقشته أكثر من مرة، على المستويات المختلفة، وله عدة محاور منها تشجيع القطاع الخاص، إيماناً بدوره كشريك أساسى فى برامج التنمية.

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ونوهت الدكتور هالة السعيد إلى عدد من المشروعات التى يتم تنفيذها حالياً، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وأضافت أن هناك محوراً آخر يتمثل فى زيادة المساهمة لقطاعات الاقتصاد الحقيقي.

وكذلك محور يتمثل فى تحسين خصائص سوق العمل، وهذا يرتبط بتطوير منظومة التعليم عن طريق التوسع فى الجامعات التكنولوجية، وكذا الاهتمام بالتدريب المهني.

ونوهت إلى أنه تم عقد 25 ورشة عمل على المتخصصين والخبراء، وسيتم استكمال هذه اللقاءات، على أن يتم قريباً إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلى للاقتصاد المصري.

اما الاجتماع الثانى فقد كان بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، والمهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب “مستقبل وطن”.

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وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء ضرورة التنسيق الكامل بين الحكومة واللجنة فيما يخص جميع مشروعات القوانين المُقرر مناقشتها، وأهمية التنسيق مع اللجان النوعية المتخصصة بالمجلس، من أجل تحقيق التوافق والتفاهم بشأن هذه القوانين.

وأشاد المستشار إبراهيم محمد الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالاهتمام الذى يوليه الدكتور مصطفى مدبولى بضرورة التنسيق مع اللجان النوعية بالمجلس بشأن التشريعات المختلفة.

وأكد على أهمية التوافق بشأن أولويات مشروعات القوانين التى ستتم مناقشتها.

وفى سياق متصل، اتفق وزيرا العدل، وشئون المجالس النيابية مع ما طرحه رئيس الوزراء، مؤكدين أنه سيتم إعداد أجندة تشريعية وأولوياتها، تمهيدا لإرسالها للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

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بقلم صفية حمدي

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