رئيس الوزراء يعزى زوج الطبيبة سونيا: أعتذر لكم نيابة عن جموع المصريين 

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر إل جموع العاملين فى الحقل الطبى، قائلا: لا تلتفتوا لهذه الصغائر، ولا تشغلكم هذه الممارسات والمواقف المشينة من البعض



أجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اتصالا تليفونيا مع الدكتور محمد هنداوى زوج الراحلة الكريمة الطبيبة سونيا عارف وقدم خلاله واجب العزاء فى فقيدة الوطن، جراء فيروس كورونا .



وقال الدكتور مصطفى مدبولى فى اتصاله مع الدكتور محمد هنداوي : أكلمك كمواطن مصري قبل أن أكون رئيسا للوزراء، لأقدم خالص العزاء، وأعتذر لكم نيابة عن جموع المصريين، عما صدر من تصرفات مشينة من بعض أهالى قرية شبرا البهو.

وأكد رئيس الوزراء على أن من أخطأ سوف يحاسب بالقانون، وأن هؤلاء لا يعبرون سوى عن أنفسهم، بينما جموع المصريين يقدرون جهود الأطقم الطبية، ويقدرون تضحياتهم.

وتابع رئيس الوزراء قائلا : ” لن نسمح لأحد بأن يهين أو يتعدى على أى فرد بها” .

وشدد رئيس الوزراء في اتصاله مع زوج الطبيبة سونيا عارف على أن المجتمع كله يقدر ما تقوم به الأطقم الطبية من جهود وتضحيات، وأنهم خط الدفاع الأول، فى مواجهتنا لفيروس “كورونا” المستجد.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر إل جموع العاملين فى الحقل الطبى، قائلا: لا تلتفتوا لهذه الصغائر، ولا تشغلكم هذه الممارسات والمواقف المشينة من البعض عن معركتكم الشريفة التي تدافعون فيها عن أبناء وطنكم، فجميعنا نقدركم، ونساندكم، ونصطف معكم، وسوف ينصرنا الله، بإخلاصنا جميعا وتكاتفنا وتفانينا” .

ومن جانبه، تقدم الدكتور محمد هنداوي بالشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وإلى مسئولى الحكومة بوجه عام، الذين وقفوا بجواره وساندوه، قائلا: أتشرف بهذه المكالمة من رئيس وزراء مصر.