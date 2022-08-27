رئيس الوزراء يعرض على «تويوتا تسوشو» الاستثمار بمجمع تصنيع السيارات شرق بورسعيد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، وفد القيادات التنفيذية لشركة “تويوتا تسوشو” اليابانية، على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية “تيكاد 8” المنعقدة بدولة تونس على مدار يومي 27 و 28 أغسطس الجاري.

وأعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه باهتمام الشركة وحرصها على الاستثمار في مصر، مشيراً إلى توقيع الشركة الشهر الجاري مذكرة تفاهم مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس في مجال مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق وإنتاج الأمونيا الخضراء والزرقاء.

وأوضح رئيس الوزراء أنه تم إقرار استراتيجية لتوطين صناعة السيارات في مصر، ووافق مجلس الوزراء على إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام.

ونوّه إلى أن المجلس الأعلى يختص بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها، ويختص باتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، بجانب اختصاصه بدراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات.

وأضاف رئيس الوزراء أن هناك فرصاً واعدة في حالة انضمام “تويوتا” للاستثمار في مجمع تصنيع السيارات، المُزمع تدشينه شرق بورسعيد، والاستفادة من الميناء ورصيف الـ RoRo والمزايا اللوچيستية التي توفرها المنطقة.

ومن جانبهم ، أعرب وفد القيادات التنفيذية لتويوتا تسوشو عن سعادتهم بمستوى التعاون القائم مع مصر، في الموضوعات التي ذكرها رئيس الوزراء، مشيرين إلى المشروع الجاري تنفيذه لإنشاء محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات في منطقة خليج السويس، مع تحالف شركات “أوراسكوم، وإنجى للطاقة، وتويوتا تسوشو”.

وأعربوا عن شكرهم لقيام الحكومة المصرية بتذليل كل المعوقات، والتجاوب بشكلٍ سريع مع كل الطلبات التي تستهدف تحسين البيئة الاستثمارية، وتيسير بدء المشروعات المختلفة.