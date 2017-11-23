رئيس الوزراء يعتمد اللائحة الطلابية الجديدة

المال – خاص:

قال د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الخميس، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اعتمد اللائحة الطلابية الجديدة بموجب القرار رقم 2523 لسنة 2017 أمس الأربعاء، وذلك عقب انتهاء مجلس الدولة من مراجعتها.

وأضاف أنه أرسل اللائحة المعتمدة لرؤساء الجامعات، إضافة إلى إرسال الجدول الزمنى الخاص بإجراء الانتخابات الطلابية بالجامعات.

و أعلن عن صدور قرار وزارى بتشكيل لجنة عليا بالوزارة، لمتابعة إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بجميع الجامعات، على أن توافى هذه اللجنة وزير التعليم العالى، بتقرير يومى يتضمن مجريات الانتخابات الطلابية بجميع الجامعات.

و من المقرر أن تبدأ إجراءات انتخابات الاتحادات الطلابية يوم 29 نوفمبر الجارى، وتنتهى يوم 14ديسمبر المقبل .