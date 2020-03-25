رئيس الوزراء يطمئن على توافر السلع والأدوية وتطبيق قرار الحظر بحسم

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، صباح اليوم، عدداً من الاتصالات التليفونية، بالمحافظين، للاطمئنان على توافر السلع الغذائية خلال فترة الحظر وتوافر الأدوية المختلفة للمواطنين، ووجود مخزون احتياطي كاف خلال هذه الفترة.

وكلف مدبولي بالتنسيق الكامل بين المحافظين ومسؤولي الأمن لتطبيق قرارات الحظر التي تم إصدارها أمس، وغيرها من القرارات بحسم، وتطبيق عقوبة المخالفة لمن يثبت مخالفتهم.

وأكد رئيس الوزراء أنه حرصاً على توافر السلع والمنتجات الغذائية والخضراوات، وكذلك الأدوية والمستلزمات الطبية، تم استثناء المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة في خارج المراكز التجارية من قرارات الحظر.

وقال إنه تم كذلك السماح لمصانع الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية بالعمل طوال اليوم، والسماح أيضاً بمرور مركبات العاملين بها في الورديات المختلفة.

وتم السماح أيضا بمرور مركبات نقل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد البترولية والغذائية، وكذلك الحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة، وما يماثلها.