رئيس الوزراء يطلق المرحلة الثانية لتنمية سيناء

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء من محافظة شمال سيناء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي إطلاق المرحلة الثانية من تنمية شمال سيناء.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن سيناء هذه البقعة على مدار التاريخ منذ أول ما بدأ التاريخ يسطر حضارة مصر القديمة والفرعونية ودائما التهديد ومحاولة النيل من مصر يأتي من هذه المنطقة، الهكسوس، الرومان، الإغريق، الحيثييين، التتار، كل محاولات النيل مع مصر كانت دوما تأتي من هذا المكان.

وتابع رئيس الوزراء قائلا إنه لهذا كل المصريين لو سألت أي مصري إيه أغلى بقعة عندك في مصر كلها على قلبك هايقولك هذه المنطقة “سيناء”، وكل واحد فينا معتقدش في أسرة في مصر مكنش في واحد فيها لا ابن ولا أب ولا أخ ولا عم ولا ابن عامة ولا ابن خالة، لم يخدم بقواتنا المسلحة وبذل روحه سواء استشهد أو أصيب أو شارك في عمليات .

وقال مدبولي إنه على المستوى الشخصي يشرف أن والده من رجال القوات المسلحة والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والده أيضا من رجال القوات المسلحة.

وأضاف رئيس الوزراء أنه منذ بدأ الوعي ووالده يروي له حكاياته في سيناء من 57 و 67 و 73 وحكى له كيف مات زملاؤه وضحوا بأرواحهم دفاعا عن هذه الأرض سيناء، ولهذا كل ذرة رمل في سيناء مستعدون كمصريين نبذل فيها ملايين الأرواح ومحدش يقرب منها.