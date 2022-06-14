رئيس الوزراء يطلق استراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات

أطلق الدكتور مصطفى مدبولى استراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات، لافتا إلى أن حجم استيراد السيارات العام الماضي وصل إلى ٤ مليارات دولار لأن إنتاجنا المحلى لم يتجاوز ٣٠٠ ألف سيارة.

وقال اليوم نطلق الاستراتيجية من شرق بورسعيد ونتابع بصورة يومية تنفيذها وأطلقنا مبادرة إحلال المركبات بالغاز الطبيعى لتكون السيارات محلية الصنع.

الدولة ستمنح مالك السيارة النظيفة حافزا 50 ألف جنيه

مجلس الوزراء وافق على قانون يتضمن عدة حوافز لتوطين صناعة السيارات وتشكيل مجلس أعلى لتوطين تصنيع السيارات ومنح حوافز للصناعات النظيفة ومنح المستهلك ٥٠ ألف جنيه الذي يشترى سيارات نظيفة.

ونفذنا إنشاء ١٠٠٠ محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى، لافتا إلى أن رئيس شركة نيسان أكد قدرة مصر على أن تصبح مركز لتداول السيارات، مشيرا إلى أن احتياجات أفريقيا ٢٠٣٠ ستكون ٥ ملايين سيارة وبالتالى هناك مزايا نسبية للتعامل مع السوق الأفريقي

كما وقعنا عقد إنشاء أكبر مصنع لتصنيع الضفاير الكهربيه سيبدأ العمل نهاية ٢٠٢٣ سيكون مركز لتمويل سيارات العالم

ودعا لتعظيم التعامل مع القطاع الخاص للذي يعد شرق بورسعيد خير دليل عليه

ومن ناحيته قال الدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب العضو المنتدب لشركة شرق بورسعيد للتنمية، إن نسبة التصنيع المحلى للسيارات وصلت إلى ٥٤% عام ٢٠١٧ ، لافتا إلى أنه بفضل اتفاقيات التجارة الحرة التى وقعتها مصر وصلنا عام ٢٠٢١ إلى ٣٠٠ ألف سيارة ونصل بفضل تلك الاتفاقيات إلى تصنيع ٦٠٠ ألف سياره عام ٢٠٣٠.

4 مليارات دولار حجم استيراد مصر من السيارات العام الماضي

وأضاف أن حجم الاستيراد يبلغ ٤ مليارات دولار ولدينا فرصة لنصبح مركز للصناعة السيارات فى أفريقيا والشرق الأوسط

ونحن بصدد توقيع ٣ مذكرات تفاهم مع ٣ شركات عالمية لتصنيع السيارات بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد.

ولفت إلى أن إقامة مشروع لتداول السيارات بالأرصفة البحرية شرق بو سعيد يحفز على توطين صناعة السيارات بالمنطقة.