رئيس الوزراء يطرح على «البنك الإسلامي» تبني برنامج لتحديات الحرب الروسية الأوكرانية والجاسر يرحب

التقى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وحضر المقابلة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادي ، وذلك على هامش مشاركته فى الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مدينة شرم الشيخ.

وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء اعتزاز مصر بعلاقات التعاون الممتدة مع البنك الإسلامى للتنمية، مثمنا الدور الإنمائي الذى يقوم به البنك فى الدول الأعضاء.

وأضاف أن الظروف الحالية التى يمر بها العالم، تلقى مزيدا من الأعباء على جميع مؤسسات التمويل الدولية، فى ظل تزايد حجم التداعيات التى يتوجب مواجهتها.

وقال رئيس الوزراء أنه يتطلع لتبني البنك فى الفترة المقبلة صيغة تعاون بين الدول الأعضاء، على صعيد القضايا الأكثر إلحاحا فى مقدمتها الغذاء والطاقة، خاصة إذا ما قام البنك برصد مبلغ معين يتم تخصيصه لتمويل البرامج التى تستهدف التعامل مع التحديات التى نجمت عن الأزمة الروسية الأوكرانية، والعمل على تكامل الدول الأعضاء فيما بينها، بما يساهم فى تحقيق طموحات شعوبها.

ومن جانبه، أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن البنك يُقدر علاقات التعاون مع مصر، ودورها الرائد فى كافة أنشطة البنك ومشروعاته.

ورحب بما طرحه رئيس الوزراء بشأن مقترحات تعزيز التعاون فى الفترة المقبلة لمواجهة الظروف العالمية وتحديات المرحلة الراهنة، مؤكدا أن البنك سيكثف مشاوراته مع الدول الأعضاء لبلورة مقترحات محددة لتطوير التعاون فى هذه المجالات.