رئيس الوزراء يطالب المواطنين بتلقي لقاح كورونا: وفرنا الكميات اللازمة

جدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي مطالبته للمواطنين بالحرص على التسجيل والتقدم لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا ، لضمان السلامة الشخصية، وتجنب الآثار الصحية السلبية، والحفاظ على صحة المجتمع بأكمله، لاسيما في ظل حرص الدولة على توفير اللقاحات بالكميات اللازمة والتوسع في إنتاج الأمصال محلياً.

واستهل رئيس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، بالإشارة إلى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر، تحت شعار “الطريق إلى 2030″، الذي شهد مشاركة كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات وسائل النقل الجماعي الحديثة والسكك الحديدية والأنفاق والطرق والموانئ بمختلف أنواعها.

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر لوزير النقل، وجميع الزملاء في الوزارة، على جهودهم المبذولة لإخراج هذا الحدث بالصورة المشرفة، واعتبر أن المعرض يعدُ فاعلية هامة لتبادل الخبرات والتجارب الحديثة في قطاع النقل والتعرف على الطفرة النوعية التي شهدتها مصر في جميع مكونات وجوانب هذا القطاع.