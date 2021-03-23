رئيس الوزراء يصل مطار القاهرة عائدا من عمّان

شهدت الزيارة لقاء الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وعقد جلسة مباحثات موسعة

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، إلى مطار القاهرة الدولي، عائداً من العاصمة الأردنية عمّان، التي زارها صباح اليوم على رأس وفد وزاري رفيع المستوى.

وترأس رئيس الوزراء أعمال الدورة الـ 29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، مع الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء الأردن.

وشهدت الزيارة لقاء الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وعقد جلسة مباحثات موسعة، وإجراء مؤتمر صحفي.

كما شهدت توقيع عدد من الوثائق في عدد من مجالات التعاون المشترك، ومناقشة عدة مشروعات استعداداً للإعلان عنها في قمة مرتقبة بين زعماء مصر والأردن والعراق.