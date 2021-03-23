نقل وملاحة

رئيس الوزراء يصل مطار القاهرة عائدا من عمّان

شهدت الزيارة لقاء الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وعقد جلسة مباحثات موسعة
صفية حمدي 8:59 م, الثلاثاء, 23 مارس 21 8:59 م, الثلاثاء, 23 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، إلى مطار القاهرة الدولي، عائداً من العاصمة الأردنية عمّان، التي زارها صباح اليوم على رأس وفد وزاري رفيع المستوى.

وترأس رئيس الوزراء أعمال الدورة الـ 29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، مع الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء الأردن.

وشهدت الزيارة لقاء الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وعقد جلسة مباحثات موسعة، وإجراء مؤتمر صحفي.

اقرأ أيضا  محافظ البنك المركزي لـ«مدبولي»: الاحتياطي النقدي آمن.. والقطاع المصرفي قوي وقادر على تحمل الصدمات

كما شهدت توقيع عدد من الوثائق في عدد من مجالات التعاون المشترك، ومناقشة عدة مشروعات استعداداً للإعلان عنها في قمة مرتقبة بين زعماء مصر والأردن والعراق.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم صفية حمدي

ملف الكاتب صفية حمدي

اقرأ أيضاً

تفاصيل 7 وثائق تعاون تم توقيعها بين مصر والأردن باللجنة العليا المشتركة للبلدين

صفية حمدي 5:36 م, الثلاثاء, 23 مارس 21

النيابة تطعن أمام النقض على براءة مغتصب فتاة المنصورة

المال - خاص 5:19 م, الثلاثاء, 23 مارس 21

«أمر غير مقبول إطلاقًا».. السودان يحذر من أي خطوة للملء الثاني لسد النهضة

المال - خاص 12:54 م, الثلاثاء, 23 مارس 21

رئيس الوزراء يصل عمّان لبدء اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية

صفية حمدي 12:24 م, الثلاثاء, 23 مارس 21

رئيس الوزراء يتوجه إلى الأردن للمشاركة بأعمال الدورة 29 للجنة العليا المشتركة

صفية حمدي 11:08 ص, الثلاثاء, 23 مارس 21

تصويت العرب في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة قد يغير الخريطة السياسية

أيمن عزام 2:06 ص, الثلاثاء, 23 مارس 21