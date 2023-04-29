رئيس الوزراء يصل مصنع إل جي للإلكترونيات لبدء جولة ببعض المصانع بالعاشر من رمضان

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى مصنع ال جي للإلكترونيات بالمنطقة الصناعية في العاشر من رمضان لبدء جولة تفقدية بالمدينة يتفقد خلالها عدد من المصانع.

ويتفقد خلالها رئيس الوزراء خطوط الإنتاج بالمصنع ويرافقه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

يأتي ذلك حيث يؤكد رئيس الوزراء أن قطاع الصناعة يحظى بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتوطينها وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص، مما يتطلب ضرورة تكثيف الجهود لإزالة مختلف التحديات التي تواجه قطاع الصناعة.