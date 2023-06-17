رئيس الوزراء يصل سان بطرسبرج ضمن وفد المبادرة الأفريقية لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، وسامح شكري، وزير الخارجية، ظهر اليوم، إلى مدينة “سان بطرسبرج الروسية”.

وذلك ضمن وفد رؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة للمساهمة فى تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ يترأس مدبولى وفد مصر، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويضم وفد المبادرة الأفريقية المشتركة رؤساء جنوب أفريقيا والسنغال وجزر القمر وزامبيا، وممثلين عن أوغندا وجمهورية الكونغو، بالإضافة إلى مصر.

ومن المقرر أن يعقد الوفد الأفريقى جلسة مباحثات اليوم مع الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، لعرض عناصر المبادرة الأفريقية المشتركة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية.

وكان الوفد قد عقد جلسة مباحثات أمس مع الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكى، أعقبها مؤتمر صحفى مشترك.