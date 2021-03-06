اقتصاد وأسواق

رئيس الوزراء يصل المنوفية لتفقد مشروعات «حياة كريمة»

يؤكد مدبولي لأعضاء الحكومة على ضرورة دفع العمل بالمشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة
صفية حمدي 10:48 ص, السبت, 6 مارس 21 10:48 ص, السبت, 6 مارس 21

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وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وعدد من الوزراء إلى محافظة المنوفية حيث يبدأ جولة لتفقد عدد من المشروعات على رأسها مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة .

ويؤكد رئيس الوزراء لأعضاء الحكومة على ضرورة دفع العمل بالمشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة ، والإسراع بمعدلات التنفيذ؛ سعياً لبدء تشغيل هذه المشروعات وفق الإطار الزمني المخطط لهذه المبادرة.

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وأكد في اجتماع سابق لمجلس المحافظين على أهمية المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي بدأ تنفيذها على الأرض في بعض المحافظات ، مشيرا إلى أهمية الإسراع في حصر الأراضي التي سيتم تخصيصها لإنشاء محطات الصرف الصحي ضمن مشروعات المبادرة، لإصدار قرارات بتخصيصها.

وأكد أيضا على ضرورة التنسيق لسرعة الإنتهاء من حصر أعداد المنازل التي سيتم إعادة إنشائها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وترتيب أماكن بديلة لإقامة الأسر المستفيدة من هذه المشروعات مؤقتاً، بالتنسيق مع أعضاء البرلمان، والعمد ومسئولي هذه القرى، لمساعدة الجهات التنفيذية، سواء وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على سرعة تنفيذ هذه المنازل.

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وقال وزير التنمية المحلية إنه جار التنسيق مع أجهزة وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ لتحديد القري والمشروعات التي يمكن البدء في تنفيذها على وجه السرعة.

وأنه تم البدء في التنسيق مع الهيئات الشريكة في 7 مراكز إدارية، وهي: أشمون، والشهداء، والصف، وأطفيح، وشربين، والقنطرة شرق، والحسينية، بالإضافة الي مركزي الوقف وساحل سليم.

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بقلم صفية حمدي

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