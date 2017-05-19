رئيس الوزراء يصل إلى عمان للمشاركة في المنتدى الاقتصادي

وكالات:وصل رئيس الوزارء المهندس شريف إسماعيل، إلى العاصمة الأردنية عمان، مساء الجمعة، في زيارة للمملكة يشارك خلالها في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنطقة البحرالميت (55 كم جنوب غربي عمان) والذي يعقد تحت شعار «تمكين الأجيال نحو المستقبل».وصرح ا

وكالات:



وصل رئيس الوزارء المهندس شريف إسماعيل، إلى العاصمة الأردنية عمان، مساء الجمعة، في زيارة للمملكة يشارك خلالها في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنطقة البحرالميت (55 كم جنوب غربي عمان) والذي يعقد تحت شعار «تمكين الأجيال نحو المستقبل».





وصرح السفير طارق عادل، سفير مصر لدى الأردن، بأن رئيس الوزراء يشارك في أعمال المنتدي الاقتصادي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ممثلاً عن السيد رئيس الجمهورية.

وأضاف أن رئيس الوزراء سوف يشارك في الجلسة الافتتاحية صباح غد بحضور العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وعدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في المنتدي، مشيرا إلى انه من المقرر أن يتبع الجلسة الافتتاحية عدد من حلقات النقاش وجلسات عمل نوعية تتناول موضوعات ذات صلة بالموضوع الرئيسي للمنتدي، وهو تمكين الشباب وتحفيز الريادة والابداع في اقتصاديات المستقبل.

كما سيلتقي المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بنظيره الأردني الدكتور هاني الملقي على هامش أعمال المنتدى، ويلتقي أيضا بمجموعة من الشخصيات الدولية والإقليمية وممثلي الشركات الكبري والمؤسسات الاقتصادية المشاركة في اعمال المنتدي.

واشار السفير طارق عادل إلى أن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، تشارك أيضاً في اعمال المنتدي وعدد من حلقات النقاش المرتبطة به، وهو ما يمثل مناسبة هامة لعرض فرص الاستثمار المتاحة في مصر وما يوفره قانون الاستثمار الجديد من حوافز للدول والشركات المهتمة بالاستثمار في مصر.

ومن المقرر أن يفتتح العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني غدا السبت أعمال المنتدى، وهو التاسع في الأردن، والسادس عشر على مستوى المنطقة، حيث يوفر منصة لعرض الإمكانات الاقتصادية في الأردن وإعلان الصفقات والمشاريع والشراكات وما يعكسه ذلك من أثر إيجابي ملموس على الاقتصاد الأردني إلى جانب كونه فرصة لصناع القرار في مختلف القطاعات للاجتماع والتحاور حول القضايا المهمة التي تحدد مستقبل الاستقرار والتقدم الاقتصادي في المنطقة.

ويركز المنتدى في اجتماعاته هذا العام على محاور رئيسية تشمل: تحفيز الريادة والإبداع عبر التقنية الحديثة، وبناء اقتصادات تضمن مشاركة الجميع، والجهود الإغاثية والدبلوماسية الضرورية لمواجهة تحديات المنطقة.

ومن أبرز فعالياته إطلاقه مبادرة لتسليط الضوء على الشركات الناشئة من خلال التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لاختيار مائة شركة عربية ناشئة تطور حلولا إبداعية في مجالاتها وتترجم تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، بصفتها المرحلة الأحدث في تطور الاقتصاد العالمي، وتعد بحجم كبير من الفرص الناتجة عن التطور التكنولوجي والمعلوماتي.