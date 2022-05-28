رئيس الوزراء يصل أبو ظبي لإطلاق مبادرة الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، على رأس وفد رفيع المستوى، للمشاركة في فعاليات الاجتماع الثلاثي، المقرر خلاله إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بين كل من مصر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، بما يُساهم في دعم وتعزيز التكامل الصناعي بين البلدان الثلاثة، ويخدم أهداف التنمية.

وضم الوفد المرافق للدكتور مصطفى مدبولي: الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وتامر عصام، رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، ومحمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومحمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وشريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية.

ويستهل رئيس مجلس الوزراء زيارته إلى أبوظبي بعقد لقاء صباح اليوم مع عدد من المستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يأتي في إطار التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة على أرض مصر، والحوافز التي توفرها الدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات.