رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة بنك مصر برئاسة «محمد الأتربي»

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة بنك مصر لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من اليوم الموافق 25 سبتمبر 2020، برئاسة محمد الأتربي.

وبحسب بيان صادر من مجلس الوزراء، يضم التشكيل الجديد لمجلس إدارة بنك مصر محمد محمود أحمد الأتربي رئيساً لمجلس الإدارة – تنفيذي، وعاكف عبد اللطيف محمد المغربي – نائباً لرئيس مجلس الإدارة – تنفيذي، وحسام الدين عبد الوهاب علي محمد، نائباً لرئيس مجلس الإدارة – تنفيذي.

كما يضم المجلس، أحمد علاء الدين علي الجندي عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي، وتامر عبد العزيز شحاتة جاد الله عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي، ومحمد فوزي عبد الباري عصر عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي، ومحمد سيف النصر عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي، وخالد خليل عبد الوهاب قنديل عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي، وميرنا عارف عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي.

في سياق متصل، أصدر أيضًا رئيس الوزراء الوزراء قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك الأهلي المصري لمدة ثلاث سنوات، اعتبارًا من اليوم الموافق 25 سبتمبر 2020، برئاسة هشام عكاشة.

ويضم التشكيل الجديد لمجلس إدارة البنك الأهلي المصري هشام أحمد محمود عكاشة رئيساً لمجلس الإدارة – تنفيذي، ويحيى أبو الفتوح إبراهيم نائباً لرئيس مجلس الإدارة – تنفيذي، وداليا عبد الله محمد الباز نائباً لرئيس مجلس الإدارة – تنفيذي.

كما يضم تشكيل مجلس إدارة البنك الأهلي، كلًا من سحر محمد علي السلاب عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي، وعلي فهمي إبراهيم الصعيدي عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي، وشريف جوزيف الكسان وهبه عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي، وأحمد محمد حلمي محمد صديق سليمان عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي، وعاطف أحمد حلمي نجيب عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي، ومحمد هاني محمود صلاح الدين عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي.